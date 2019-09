La Fête des récoltes des agriculteurs chinois 2019 et le premier Sommet international haut de gamme de l'industrie du thé de Meizhou en Chine se déroulent à Meizhou, dans le Guangdong

MEIZHOU, Chine, 24 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 23 septembre, la Chine célèbre non seulement l'équinoxe d'automne, la 16e des 24 périodes solaires de Chine, mais aussi la « Fête des récoltes des agriculteurs chinois ». En ce moment festif, Meizhou, ville-préfecture de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, montre au pays sa grande récolte d'automne et fait connaître ses thés distinctifs dans le monde entier. La Fête des récoltes des agricultures chinois 2019 et le premier Sommet international haut de gamme de l'industrie du thé de Meizhou en Chine se tiennent dans la capitale mondiale des Hakkas, du 22 au 24 septembre. Étant l'une des 70 célébrations de la récolte les plus marquantes de Chine dans les zones rurales en 2019, l'évènement s'érige comme une session parallèle importante dans la province du Guangdong pour célébrer la fête des agriculteurs.

La manifestation est destinée à célébrer la récolte, promouvoir la culture locale et revitaliser la campagne. L'évènement est placé sous le thème « La capitale mondiale des Hakkas célèbre la récolte et l'extraordinaire thé Jiaying jouit d'une réputation nationale », selon le département de publicité du Comité municipal du Parti communiste chinois de Meizhou. Il a fait la promotion d'un très grand nombre de produits agricoles allant du pomélo et du riz de Meizhou au thé Jiaying et a utilisé pour cela des danses, chants, présentations du patrimoine immatériel, techniques du travail dans les champs et même une sitcom. C'est ainsi que Meizhou présente ses agriculteurs et encourage un plus grand nombre de personnes à mieux comprendre la ville.

Le thé sensationnel et de plus en plus populaire de Meizhou, une région montagneuse, bénéfice d'un environnement sain alors que la ville du nord du Guangdong reste engagée à poursuivre son développement écologique. Le 22 septembre, des dirigeants du secteur du thé de 21 pays et régions du globe se sont réunis au Sommet haut de gamme, qui s'est tenu sur le mont Hanshan, dans le comté de Fengshun, afin de discuter du développement futur de l'industrie du thé et de promouvoir le thé Jiaying en Chine et ailleurs. Les participants ont vraiment été impressionnés non seulement par les scènes de récolte des agriculteurs de tradition Hakka, mais aussi par la culture consacrée du thé et les ressources exceptionnelles en thé.

« Le mont Hanshan est un très bel endroit qui offre des paysages magnifiques. Je suis persuadé que ce lieu si pittoresque va attirer de plus en plus de touristes. Une visite de la plantation de thé du mont Hanshan m'a permis de vivre une expérience fabuleuse », a déclaré Ian Gibbs, président de l'International Tea Committee.

On s'attendait à ce que Meizhou voit dans cet évènement une opportunité à saisir et fasse de son mieux pour mettre en œuvre la stratégie de revitalisation rurale et rester fidèle à sa nouvelle philosophie de développement, a déclaré Zheng Weiyi, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire de la province du Guangdong. Il a ajouté que grâce à cela, la ville devrait intégrer le secteur du thé à travers la mise en œuvre de l'initiative « La ceinture et la route », étendre l'influence du Sommet et veiller à ce que l'accueil de la réunion se traduise par de meilleurs résultats. Ce faisant, Meizhou ferait passer son industrie du thé, sa culture et son économie à un autre niveau.

Liens vers les images jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=345924