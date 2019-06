La Fédération des cégeps félicite les lauréats du réseau collégial au Défi OSEntreprendre

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du gala du Défi OSEntreprendre, qui s'est déroulé hier soir au Palais Montcalm à Québec, la Fédération des cégeps tient à féliciter les étudiantes et les étudiants du Cégep de Victoriaville et de Mérici collégial privé qui ont remporté les honneurs, respectivement dans les catégories « Collégial -- individuel ou petit groupe » et « Collégial -- collectif ».

« Il faut beaucoup d'audace, de persévérance et d'ingéniosité pour se lancer en affaires. Chaque année, je suis impressionné par la qualité des projets présentés et je salue le courage des étudiantes et des étudiants qui investissent du temps et de l'énergie pour réaliser de tels projets. En les accompagnant et en les stimulant, les cégeps développent l'esprit d'entreprendre des jeunes, en plus de contribuer à former les entrepreneurs de demain », a déclaré M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Mission d'infiltration | Cégep de Victoriaville

Les étudiants du programme Techniques de l'informatique du Cégep de Victoriaville, en collaboration avec Captif Victoriaville, ont organisé pendant la semaine de relâche de mars 2019 la toute première compétition québécoise de jeu d'évasion. La particularité de Mission d'infiltration? Elle se déroulait dans les locaux du cégep! Cet événement innovant et créatif a généré de belles retombées pour l'économie locale et a permis aux jeunes participant à l'organisation d'un séjour à l'international d'amasser une partie du financement nécessaire à leur voyage. Mission d'infiltration a remporté le prix OSEntreprendre dans la catégorie « Collégial -- individuel ou petit groupe ».

La Fédération est partenaire du Défi OSEntreprendre, qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales, notamment celles des jeunes du collégial, pour inspirer le désir d'entreprendre et contribuer au développement économique du Québec.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps