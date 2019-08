La deuxième édition de Smart China Expo va débuter à Chongqing

CHONGQING, Chine, 23 août 2019 /PRNewswire/ -- La ville de Chongqing, en Chine occidentale, attirera à nouveau les yeux du monde entier sur elle, non pas en raison de ses magnifiques paysages, mais pour les avantages qu'elle offre en termes d'intelligence.

La ville va accueillir la Smart China Expo (SCE) 2019 du 26 au 29 août. Placé sous le thème « Smart Technology : Empowering Economy, Enriching Life » (Les technologies intelligentes : donner les moyens à l'économie, enrichir la vie), cet évènement de quatre jours est organisé conjointement par le ministère de la Science et de la Technologie, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, l'Académie chinoise des sciences, l'Académie chinoise d'ingénierie, l'Association chinoise des sciences et des technologies et le gouvernement populaire de la municipalité de Chongqing.

Chongqing est une ville qui jouit d'une grande réputation en raison de ses fondues, de ses vues de nuit, ses effets magiques en « 8D » et sa fabrication traditionnelle. De nouveaux labels tels que « technologie », « innovation », « intelligence » et « élégance » sont venus compléter l'image de la ville depuis que Chongqing a accueilli la première SCE en août 2018. Les invités nationaux et étrangers qui ont assisté à l'évènement ont été impressionnés par la beauté naturelle de la ville et l'attrait culturel qu'elle exerce et ils sont optimistes quant aux brillantes perspectives de Chongqing en matière de développement haut de gamme et de grande qualité de vie.

La SCE 2019, qui a beaucoup plus à offrir que l'édition précédente, permet aux acteurs de l'industrie de se retrouver et de découvrir les derniers développements des technologies des informations tirées des Big data. Quelque 388 invités de marque et 843 entreprises participeront à l'évènement où ils pourront partager leurs points de vue sur le développement du secteur des informations tirées des Big data.

Ce sont au total 388 invités de marque provenant d'une large gamme de domaines qui ont confirmé leur présence jusqu'à présent, soit 249 personnes de plus que l'année dernière, selon le comité organisateur de l'évènement. Singapour, le Royaume-Uni et l'Italie seront les invités d'honneur cette année. Par ailleurs, 128 spécialistes renommés dans le domaine des informations tirées des Big data ont confirmé leur participation, dont 13 prix Nobel, 4 prix Turing, 2 lauréats de la médaille Fields, 6 dirigeants d'organisations et d'institutions internationales et 52 académiciens reconnus à l'échelle nationale et à l'étranger.

En ce qui concerne les exposants, 843 entreprises de 28 pays et régions du globe ont confirmé leur participation, soit 306 de plus que lors de la première édition. Google, Qualcomm, Sony, Kawasaki, Intel, Schneider, Mitsubishi Electric, SK Hynix, STMicroelectronics, Alibaba, Tsinghua Unigroup, ZTE et d'autres poids lourds nationaux et étrangers de l'industrie parmi les 500 meilleurs du marché participeront à l'exposition. L'évènement de cette année sera donc plus international et professionnel que le précédent.

La SCE 2019 propose une série de conférences, d'expositions, de concours et de forums qui s'articulent autour de la combinaison des Big data et des industries. Au total, 46 forums seront organisés, qui s'ajouteront à la cérémonie d'ouverture et à un sommet. Huit concours dont le Grand Challenge i-VISTA, la course de drones internationale et le concours sur l'innovation des drones industriels ont été lancés.

Une série de normes industrielles, de rapports d'indices et de livres blancs seront publiés pendant l'évènement, rendant compte du développement des Big data, de la technologie 5G, de la sécurité des informations, de l'intelligence artificielle et de l'Internet industriel en Chine.

Pour améliorer l'expérience de la vie intelligente, la SCE 2019 installera quatre lieux où vivre des expériences interactives et plus de 50 environnements réels. Parallèlement à cela, tous les sites et les zones pour vivre des expériences intelligentes en plein air du Chongqing International Expo Center seront couverts par le réseau 5G pendant l'évènement, ce qui permettra aux visiteurs de découvrir l'écologie 5G.

Chongqing constitue un lieu permanent pour la SCE. Cela fait de cette ville intelligente un lieu ouvert à la collaboration. Chongqing est prête à travailler avec des amis dans le monde entier pour promouvoir la croissance de l'industrie intelligente et créer un meilleur avenir de l'économie numérique.

Site web officiel : https://www.smartchina-expo.cn/En-index.shtml