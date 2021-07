La découverte de contenu visuel facilitée par ThinkAnalytics et Gracenote grâce à une nouvelle solution clé en main

Un algorithme de recommandation avancé intégrant de nouvelles images de programmes différenciés permet aux fournisseurs de services vidéo de proposer des expériences utilisateur hautement personnalisées

LONDRES, LOS ANGELES et EMERYVILLE, Californie, 20 juillet 2021/PRNewswire/ -- ThinkAnalytics, le principal fournisseur mondial de solutions de découverte de contenu et de connaissance des téléspectateurs, et Gracenote, le principal fournisseur de métadonnées de divertissement et de services de contenu, permettent aux fournisseurs de télévision d'améliorer la recherche et les recommandations vidéo personnalisées grâce à une nouvelle solution qui tire parti de l'expertise de base de chaque société. Le puissant algorithme de recommandations de contenu d'images personnalisées de ThinkAnalytics, qui s'appuie sur des techniques avancées de l'IA et de la science des données, est intégré à l'offre d'images personnalisées de Gracenote, qui propose un ensemble différencié d'images pour chaque titre de télévision et de film. Grâce à cette offre combinée, les clients des services de télévision par câble et par satellite et des plateformes de streaming disposent d'une nouvelle solution conviviale pour optimiser le merchandising du contenu visuel et personnaliser l'expérience utilisateur.

Cette collaboration entre ThinkAnalytics et Gracenote permet de mettre à la disposition des fournisseurs de services vidéo une solution clé en main puissante permettant d'avoir un impact positif sur les indicateurs clés de consommation et d'engagement. Des tests indépendants de ces images de programmes ciblés par rapport aux images standard ont montré une augmentation mesurable du temps passé à regarder le contenu et du nombre de titres regardés.

La solution d'images personnalisées de Gracenote fournit un ensemble différencié d'images de programmes représentant différents aspects d'un titre de divertissement, chaque image étant assortie des descripteurs vidéo et des identifiants de célébrités pertinents de Gracenote. Les riches métadonnées Gracenote associées aux images sont utilisées par les algorithmes avancés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de ThinkAnalytics, lesquels sont intégrés à sa puissante plateforme de découverte de contenu, afin de faire apparaître l'image optimale pour chaque utilisateur en fonction de ses préférences et de son historique.

« Nous avons prouvé que les téléspectateurs se connectent au contenu de différentes manières par le biais d'images visuelles, ce qui représente une avancée dans la manière dont les fournisseurs de services peuvent recommander du contenu via leur UX - et maintenir l'intérêt des téléspectateurs », a déclaré Peter Docherty, directeur technique de ThinkAnalytics. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de tirer parti des tout nouveaux ensembles d'images de programmes et des métadonnées associées de Gracenote pour offrir sur le marché la référence en matière d'expériences télévisuelles personnalisées. »

« Améliorer la découverte de contenu en la rendant plus personnelle et plus visuelle peut aider les fournisseurs de services de divertissement de toutes catégories à améliorer les indicateurs clés de leur activité », a déclaré Simon Adams, directeur des produits chez Gracenote. « Nous sommes très heureux de renforcer notre collaboration de longue date avec ThinkAnalytics, qui se traduit par cette nouvelle solution clé en main permettant aux clients de maximiser l'engagement envers le contenu et le nombre de téléspectateurs sur leurs plateformes. »

À propos de Gracenote

Gracenote, une entreprise Nielsen (NYSE: NLSN), fournit de la musique, des vidéos, du contenu sportif et des technologies pour les produits et les marques de divertissement les plus populaires dans le monde. Gracenote est la référence en matière de reconnaissance musicale et vidéo, et est soutenue par la plus grande source de données de divertissement, avec des descriptions de plus de 100 millions de titres, des annonces TV pour plus de 85 pays et des statistiques sur plus de 70 sports et 300 000 compétitions par an. Gracenote, dont le siège social est situé à Emeryville, en Californie, répond aux besoins de ses clients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.gracenote.com.

À propos de ThinkAnalytics

ThinkAnalytics est la première solution mondiale de découverte de contenu et d'analyse des téléspectateurs. Elle permet aux fournisseurs de services vidéo, aux studios, aux diffuseurs et aux sociétés de médias d'offrir des expériences personnalisées à leurs clients, ce qui accroit considérablement l'engagement, la fidélité et l'ARPU des téléspectateurs. ThinkAnalytics fournit des informations sur la découverte de contenu et les téléspectateurs à plus de 80 fournisseurs de services proposant à 350 millions d'abonnés dans 43 langues 6 milliards de recommandations par jour, ce qui fait de la société la plus grande plateforme indépendante de découverte de contenu au monde.

Elle compte parmi ses clients HBO Latin America, DirecTV Latin America, Liberty Global, Deutsche Telekom, Astro, Proximus, Rogers, Sky, Singtel, Tata Sky et Vodafone. www.thinkanalytics.com

