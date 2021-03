La culture Ainu est exprimée par le son dans une nouvelle exposition d'art médiatique à l'aéroport de Shin-Chitose inaugurée le 22 février

CHITOSE, Japon, 9 mars 2021 /CNW/ - Le 22 février 2021, l'Agence des affaires culturelles du Japon a inauguré une nouvelle exposition d'art présentée à l'aéroport de Shin-Chitose dans le cadre du projet culturel « CULTURE GATE to JAPAN ». Des œuvres du groupe de création NAKED, INC. sont exposées à l'aéroport et sur le Web dans le but de promouvoir les attraits de la culture japonaise et de la faire connaître dans le monde.

Le thème de l'exposition à l'aéroport de Shin-Chitose à Hokkaido est « INVISIBLE ». La société de création NAKED, INC., qui se spécialise dans l'infusion d'espaces avec une variété d'éléments médiatiques pour créer de nouvelles expériences, expose des œuvres basées sur le thème de la culture Ainu.

Les Ainu sont le peuple indigène d'Hokkaido, de la région de Tohoku au Japon et de la Russie orientale. Ils maintiennent une culture distincte caractérisée par une profonde gratitude et un profond respect pour la nature que l'on trouve dans le climat glacial de leur région. Le riche monde spirituel du peuple ainu s'est transmis jusqu'à aujourd'hui par des chants, des danses et des récits en langue ainu, complètement distinct de la langue japonaise.

NAKED, INC. a créé des œuvres d'art à base sonore qui transmettent la culture et l'esprit du peuple ainu, transmis de génération en génération par les traditions orales de langue et de musique.

De plus, à compter de la fin mars, les visiteurs pourront améliorer leur expérience en utilisant leur téléphone intelligent pour profiter de l'installation sonore et lumineuse à l'aide d'une application de réalité augmentée.

Période : 22 février 2021

Lieu : Aéroport de Shin-Chitose

Terminal des vols intérieurs, entrée 1, étage 1

Frais pour l'entrée : Gratuit

Thème : INVISIBLE

Titre : Imagine ainu

Artiste : Société de création NAKED, INC.

NAKED, INC. est une société de création fondée en 1997 par MURAMATSU Ryotaro et d'autres réalisateurs, concepteurs et écrivains. Sa mission est de créer de nouvelles expériences et une nouvelle valeur dans toutes les scènes de la vie, de l'art au divertissement et à la culture en passant par la tradition, l'éducation, la musique, les espaces urbains, la nourriture et les sports.

En février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles du gouvernement du Japon a lancé un projet novateur de promotion culturelle appelé « CULTURE GATE TO JAPAN ». L'événement a lieu dans sept aéroports du Japon et à la station du Tokyo International Cruise Terminal. Des artistes et des créateurs du domaine des arts médiatiques y exposent des œuvres d'art inspirées de la culture unique de chacune des régions, dans le but de faire connaître la culture japonaise et ses attraits au sens large.

En raison des conséquences du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l'expérience de nouvelles cultures en personne. Cependant, cela ne devrait pas interrompre les échanges artistiques, idéologiques et culturels. Dans le cadre de ce projet, nous espérons continuer à offrir au public du monde entier le même sentiment d'émerveillement et de joie que l'on éprouve au contact d'une nouvelle culture.

Organisateur : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon

Site Web officiel : https://culture-gate.jp/

Exposition à l'aéroport de Shin-Chitose : https://culture-gate.jp/exhibition/invisible

Les relations publiques de « CULTURE GATE to JAPAN » sont gérées par Wondertrunk & co. Inc.

