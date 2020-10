La croissance du marché de Biom'up en Australie s'accélère

La société est idéalement positionnée pour accroître sa part de marché des hémostats sur le marché australien, à la suite des réactions positives des médecins concernant leur utilisation d'HEMOBLAST™ Bellows

Ce développement s'appuie sur l'immatriculation de la société au registre « Australian Register of Therapeutic Goods » (ARTG) et le partenariat convenu avec LHC en 2019

SAINT-PRIEST, France et NEW YORK, 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Biom'up France SAS et ses filiales (ensemble dénommées « Biom'up »), un des principaux développeurs de produits hémostatiques utilisés dans le canal chirurgical, qui inclut actuellement HEMOBLAST™ Bellows, continue sa trajectoire de croissance forte et positive sur le marché australien, cela suite aux réactions favorables des chirurgiens australiens à l'égard de l'efficacité et la polyvalence d'HEMOBLAST™ Bellows depuis son lancement initial en juillet 2020.

Comme annoncé précédemment, Biom'up a signé un accord exclusif avec LifeHealthcare, un des principaux distributeurs indépendants de dispositifs médicaux et de solutions dans le domaine de la santé en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour la distribution d'HEMOBLAST™ Bellows. Ce partenariat a permis à Biom'up de faire des percées importantes sur le marché australien en pleine croissance, grâce à la vaste présence commerciale de LifeHealthcare sur ce marché. Sur la base de cette plateforme, la société a lancé le nouveau dispositif hémostatique pour une utilisation dans un premier temps dans les chirurgies de la colonne vertébrale et du cœur.

« L'introduction d'HEMOBLAST™ Bellows sur le marché australien a été un premier grand succès. Les résultats des médecins utilisateurs ainsi que leurs retours ont confirmé la confiance que nous avons dans la valeur ajoutée de notre produit, ce qui est de bon augure pour les perspectives de Biom'up sur le marché australien », déclare Patrice Ferrand, PDG du groupe Biom'up. « Avec un marché australien des hémostats globalement évalué à 59 millions de dollars australiens, dont 35 millions de dollars sont adressables pour les hémostats combinés, il est certain que HEMOBLAST™ a un rôle clé à jouer sur ce marché. Notre objectif reste de rendre notre meilleur produit de sa catégorie accessible dans toute l'Australie au plus grand nombre possible de chirurgiens et de patients ».

L'immatriculation d'HEMOBLAST™ Bellows dans l'ARTG a été confirmée en mai 2020 par l'autorité australienne Therapeutic Goods Administration (TGA) pour la chirurgie ouverte ainsi que laparoscopique.

À propos de Biom'up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom'up conçoit et commercialise des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés destinés à simplifier la pratique des chirurgiens en chirurgie ouverte, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques. Le produit en vedette de la Société, HEMOBLAST™ Bellows et son applicateur laparoscopique sont commercialisés en Europe et aux États Unis.

À propos d'HEMOBLAST™

HEMOBLAST™ Bellows est un produit hémostatique destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d'opérations chirurgicales ouvertes et peu invasives en plus de la chirurgie laparoscopique.

Les saignements non contrôlés représentent une complication chirurgicale majeure associée à une mortalité accrue, une hospitalisation prolongée, des taux plus élevés de transfusions et des ré-opérations. Au-delà de son impact sur la santé du patient, cette complication entraîne des surcoûts dans toutes les spécialités chirurgicales et représente une charge importante pour les budgets des hôpitaux à travers le monde. HEMOBLAST™ Bellows est le seul produit hémostatique chirurgical approuvé par l'agence fédérale américaine FDA (Food and Drug Administration) basé sur l'échelle validée de sévérité des saignements SPOT GRADETM SBSS (Surface Bleeding Severity Score) démontrant sa capacité à maîtriser des saignements minimaux (goutte-à-goutte), légers (écoulement) et modérés (coulant). HEMOBLAST™ Bellows a démontré sa capacité à contrôler les saignements avec des débits allant jusqu'à 117 ml par minute. En raison de son efficacité, de sa polyvalence et de sa facilité d'utilisation, HEMOBLAST™ Bellows est rapidement devenu une solution prisée par les chirurgiens américains qui cherchent de nouvelles options pour faire face aux problèmes de saignements chirurgicaux.

