La Covid-19 attire l'attention à l'internationale vers le site Internet canadien des parents

COCHRANE, AB, le 5 avril 2020 /CNW/ - Pendant cette période sans précédent des fermetures d'écoles, d'interdictions d'accès aux terrains de jeux et d'isolement social, les parents ont du mal à garder leurs enfants actifs.

Maintenant, les parents, les éducateurs et les groupes communautaires du monde entier découvrent l'aide d'une source inattendue : le site Internet canadien à but non lucratif pour les parents actifpourlavie.com

« Avec la Covid-19, nous avons vu le trafic doubler en mars sur notre site », explique Michael Brynjolfson, webmestre chez Actif pour la vie.

« Le trafic provient du Canada et du monde entier - États-Unis, France, Royaume-Uni, Australie, Russie, Brésil, Mexique, Algérie, Argentine et d'innombrables autres pays. »

Actif pour la vie offre aux parents des centaines de ressources gratuites pour garder les enfants physiquement actifs. Depuis l'éclosion de la Covid-19, l'équipe de ce site bilingue s'est concentrée spécifiquement sur l'aide aux parents pour garder leurs enfants occupés et physiquement actifs, tout en vivant avec la distanciation sociale et l'isolement.

« Mon partenaire et moi avons l'habitude de voir partir les enfants à l'école le matin, puis de se tourner vers notre journée de travail », a déclaré Jennifer Heil, mère, cadre et ancienne olympienne. « Maintenant, avec les enfants à la maison et en essayant d'équilibrer le tout - ce site fut une aide précieuse pour avoir une liste d'activités à portée de main. »

L'une des ressources d'Actif pour la vie la plus populaire a été : 49 activités physiques amusantes à faire avec des enfants âgés de 2 à 4 ans. L'autre ressource qui a présenté un fort trafic : six jeux actifs avec une paire de chaussettes. Cet article montre aux enfants comment jouer au football, au baseball, au basket-ball et aux jeux de balle dans de petits espaces intérieurs avec de simples paire de chaussettes en boule.

Les ressources gratuites d'Actif pour la vie comprennent un mélange d'instructions de jeu, d'affiches imprimables et d'articles avec des idées pour rester actif à l'intérieur et à l'extérieur. Le personnel a travaillé des heures supplémentaires pour produire plus de ressources et répondre aux demandes des groupes aussi loin que Singapour.

« Il est important que les familles restent physiquement actives pendant cette période de stress », explique Briana Tomkinson, mère de trois enfants et rédactrice en chef d'Actif pour la vie. « Nous travaillons actuellement à créer encore plus de ressources pour relever les défis particuliers d'être actif à l'intérieur et à l'extérieur. »

Actif pour la vie est un organisme canadien sans but lucratif à financement privé qui se consacre à la promotion de l'activité physique et du savoir-faire physique des enfants, pour la santé et le bien-être tout au long de la vie.

SOURCE Actif pour la Vie