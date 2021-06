La course à la ponctualité est de retour pour les compagnies aériennes et les aéroports

Ce mois-ci, Cirium, l'entreprise de données aéronautiques, relance son rapport très suivi sur les performances en matière de respect des délais, ce qui constitue un signe positif pour le secteur

LONDRES, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- Les compagnies aériennes et les aéroports sont à nouveau jugés sur la ponctualité de leur service alors que le nombre des vols augmente dans le monde entier. Aujourd'hui, Cirium , la société d'analyse aéronautique a relancé ses rapports mensuels très suivis sur le respect des délais.

En mai 2021, Japan Airlines (JAL), Hawaiian Airlines, Red Wings et Avianca arrivent en tête du classement des arrivées à l'heure dans leurs régions respectives. Pendant ce temps, l'aéroport de Haneda (HND) prend la tête du classement des aéroports mondiaux les plus ponctuels.

Depuis plus de dix ans, Cirium produit le rapport sur les performances en matière de ponctualité - l'analyse la plus ancienne du secteur de l'aviation - afin de fournir un aperçu de la ponctualité des compagnies aériennes et des aéroports et de reconnaître ceux qui ont surpassé leurs pairs, au niveau mondial, régional et dans leurs catégories respectives. Le rapport a été suspendu début 2020, les vols ayant été affectés par la pandémie de COVID-19.

JAL en tête de l'APAC

En Asie-Pacifique, les cinq premières compagnies aériennes pour la ponctualité des arrivées en mai sont JAL (95,19 %), ANA (94,60 %), Air New Zealand (89,59 %), Garuda Indonesia (87,98 %) et Korean Air (85,48 %). Air New Zealand a assuré le plus grand nombre de vols au cours du mois (12 570) parmi les 10 compagnies aériennes les plus ponctuelles.

JAL est passé de la 10e à la 1e place par rapport au dernier rapport mensuel de Cirium de février 2020. ANA est passée de la 5e à la 2e place et Air New Zealand de la 9e à la 3e. Certaines compagnies aériennes qui figuraient dans le top 10 de la ponctualité en 2020 n'y figurent plus, notamment Singapore Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, Cebu Pacific Air et Thai Airways International.

Hawaiian en tête et Air Canada en hausse en Amérique du Nord

Hawaiian Airlines continue de battre les autres transporteurs nord-américains, en conservant sa place de compagnie aérienne américaine la plus ponctuelle selon une périodicité mensuelle (93,22 % d'arrivées à l'heure). Air Canada, qui ne figurait pas dans le top 10 en février 2020, se classe désormais à la 2e place, détrônant Southwest Airlines, qui était 2e en 2020. Southwest a reculé dans le classement pour se retrouver à la 9e place ; toutefois, la compagnie basée à Dallas a assuré le plus grand nombre de vols parmi les 10 premiers transporteurs, soit 89 297 vols au total. Delta Air Lines, Alaska Airlines et United Airlines occupent les 3e, 4e et 5e places.

Red Wings en tête en Europe

Le classement du top 10 pour l'Europe a, sans surprise, connu de nombreux changements, Red Wings prenant la première place en mai (96,18 % de ponctualité). Depuis février 2020, Vueling est passée de la 7e à la 2e place (96,07 %) et Iberia est passée de la 6e à la 3e place (95,87 %). Aeroflot a chuté à la 5e place, mais la compagnie russe a effectué le plus grand nombre de vols dans le top 10 avec un total de 13 316 vols. Les nouveaux venus dans le top 10 par rapport à 2020 sont KLM (4e), SunExpress (7e) et SAS (10e). Les compagnies qui ne figurent plus dans le top 10 sont LOT Polish Airlines, Air France et Norwegian Air Shuttle.

Avianca s'envole en Amérique latine

Avianca a décollé, passant de la 9e place en 2020 à la compagnie aérienne la plus ponctuelle d'Amérique latine (93,69 %) pour le mois de mai. Azul (93,53 %) et Gol (93,52 %) ont tous deux progressé dans le classement du top 10 pour atteindre respectivement la 2e et la 3e place.

Haneda en tête du classement mondial des aéroports en matière de ponctualité

Dans le classement des 20 premiers aéroports mondiaux, l'aéroport de Haneda (HND) occupe la première place avec un taux de ponctualité de 96,86 %. L'aéroport international de Sheremetyevo (SVO), l'aéroport international de Minneapolis-St. Paul (MSP), l'aéroport métropolitain de Detroit Wayne County (DTW) et l'aéroport international de Philadelphie (PHL) suivent tous dans le top cinq.

Plus d'un demi-million de vols de passagers ont été traités par les 20 premiers aéroports mondiaux en mai. Cela ne représente qu'une baisse de 4 % par rapport à février 2020. La ponctualité des aéroports s'est améliorée de 3 points.

« Avec le retour des vols, l'analyse des performances des compagnies aériennes et des aéroports en matière de ponctualité est à nouveau équitable, ce qui est un signe positif pour le secteur. Si les facteurs à l'origine des retards - espace aérien encombré, voies de circulation ou passagers en correspondance - n'existaient tout simplement pas en 2020, ils devraient revenir progressivement en 2021 et en 2022 », a déclaré Jeremy Bowen, PDG de Cirium.

« Cirium applique l'analyse de données la plus précise pour élaborer les rapports sur la ponctualité et nous sommes ravis d'annoncer que JAL, Hawaiian Airlines, Red Wings et Avianca se classent parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles du mois de mai dans leurs régions respectives, Félicitations également à l'aéroport de Haneda pour avoir obtenu la première place dans la catégorie des aéroports mondiaux. »

Les données analysées dans le rapport de Cirium sur la ponctualité sont issues de Cirium Core, qui contient plus de 300 téraoctets d'informations provenant de plus de 2 000 sources de données.

Pour consulter les rapports complets sur les compagnies aériennes et les aéroports, cliquez ici.

En plus des rapports mensuels sur la ponctualité des compagnies aériennes et des aéroports, Cirium produit également le rapport annuel et les prix de référence - le Cirium On-Time Performance Review.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cirium.com et suivre les mises à jour de Cirium sur LinkedIn et Twitter.

Le rapport sur les compagnies aériennes répartit les classements par région en deux catégories : « grandes lignes » et « réseau ». Les chiffres indiqués ici concernent uniquement les grandes lignes.

Le dernier rapport ne comporte pas d'examen des données pour l'ensemble des transporteurs internationaux. L'analyse du rendement en matière de ponctualité de Cirium est fondée sur des critères rigoureux. Au moment de la rédaction du présent rapport, la fréquence des vols internationaux était encore considérablement en baisse. Il faudra plus de temps avant que cette catégorie ne revienne.

