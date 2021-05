La comparaison du gel d'agarose à 2,5 % d'Advanced Aesthetic Technologies, Inc. avec un agent de remplissage à base d'acide hyaluronique pour la correction des sillons nasogéniens modérés à sévère...

Résultats d'une étude menée sur un visage divisé en deux visant à déterminer l'efficacité et l'innocuité du gel d'agarose à 2,5 % pour le remplissage et la correction des sillons nasogéniens publiés dans une revue évaluée par des pairs

BROOKLINE, Massachusetts, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), un leader de la technologie des implants esthétiques remplis de gel, est fière d'annoncer que l'Algeness® VL (gel d'agarose à 2,5 %) a démontré une efficacité, une innocuité et une facilité d'utilisation équivalentes à celles du NASHA-L, selon une étude menée sur un visage divisé en deux et publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology.

« Le gel d'agarose de remplissage est un gel polymère naturel dont la structure tridimensionnelle est similaire à celle de la matrice extracellulaire, et qui atteint sa durée sans qu'il soit nécessaire de réticuler. L'objectif de cette étude portant sur 66 patients était de déterminer l'efficacité et l'innocuité du gel d'agarose à 2,5 % pour la correction des sillons nasogéniens par rapport au NASHA-L. Nos évaluations comprenaient l'évaluation du sillon nasogénien (NLF), l'échelle d'évaluation de la sévérité des rides (WSRS), l'échelle globale d'amélioration esthétique (GAIS [investigateur en aveugle]), ainsi que la satisfaction des sujets, les effets indésirables et la facilité d'utilisation », selon l'investigateur principal, le docteur Nicolò Scuderi, du service de chirurgie générale et plastique de l'université de La Sapienza à Rome en Italie.

Parmi les 66 participants à l'étude, 46 individus, soit 66,7 %, étaient disponibles pour une évaluation à 3 mois, lorsque la variation moyenne de la WSRS était identique pour les deux produits (-1,1 ± 0,4 pour l'agarose à 2,5 % ; -1,1 ± 0,4 pour le NASHA-L). Les scores pour chaque produit sont restés similaires à chaque instant et ont commencé à revenir au niveau de référence situé entre 7 et 8 mois. Le score GAIS a suivi un schéma similaire, augmentant entre les mois 7 et 8 (2,7 ± 0,6 pour l'agarose à 2,5 % au mois 7 et 3,3 ± 0,5 au mois 8, contre 2,7 ± 0,6 pour NASHA-L au mois 7 et -3,3 ± 0,5 au mois 8). La durée de vie des deux produits de remplissage a été confirmée par échographie. Tous les effets indésirables étaient de nature transitoire et se sont résorbés dans les 15 jours, la plupart des événements étaient de nature bénigne, et le nombre et la gravité des événements étaient similaires entre les deux agents de remplissage. Selon le Dr Scuderi, « Nous continuons à être impressionnés par les résultats cliniques de la nouvelle gamme de produits de remplissage dermique Algeness®. Il s'agit du premier produit de remplissage 100% naturel, biocompatible et biodégradable sur le marché à ce jour, ce qui le différencie des autres produits injectables. »

L'investigateur américain Brian Kinney, MD, membre du collège américain de chirurgie, Université de Californie du Sud, Keck School of Medicine, à Beverly Hills, CA, ajoute : « Ces résultats viennent s'ajouter au nombre croissant de données probantes qui confirment qu'Algeness® (produit de remplissage en gel d'agarose à 2,5 %) présente un profil d'innocuité élevé et est bien toléré par les patients. Nous avons conclu que ce composé unique de remplissage dermique avait une durée de vie équivalente à l'un des produits de remplissage les plus utilisés, l'acide hyaluronique NASHA-L. »

Doug Abel, PDG d'AAT, a déclaré : « Nous sommes très heureux des résultats de cette importante étude qui démontre que, dans cette première étude clinique, les résultats obtenus avec le gel d'agarose à 2,5% sont équivalents à ceux de NASHA-L. Il s'agit d'une autre étape importante qui démontre l'efficacité et la performance de notre technologie brevetée Algeness®. Cette reconnaissance notable de la part de trois chirurgiens plasticiens de renommée internationale confirme à nouveau la durabilité de la technologie Algeness® et assure sa place en tant que facteur de différenciation sur le marché mondial des produits de remlissagedermique. Nous avons entamé le processus visant à obtenir l'approbation d'Algeness® par la FDA américaine et son enregistrement en Chine par l'intermédiaire de notre partenaire stratégique. »

Algeness® est une famille brevetée de produits de remplissage dermiques injectables en gel entièrement résorbables qui sont 100 % naturels, offrant des avantages en termes d'innocuité, de rajeunissement de la peau et de résultats d'apparence naturelle au repos et pendant les mouvements du visage. Parmi les avantages cliniques habituels, on relève un léger gonflement lors de l'injection et des résultats immédiatement visibles. Algeness® possède une certification CE et est actuellement commercialisé dans plus de 30 pays dans le monde.

À propos d'Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

AAT est une société mondiale en pleine expansion qui développe de nouvelles technologies pour la médecine esthétique. Nos produits phares, la famille d'implants injectables Algeness®, sont l'aboutissement de plus de 10 ans de recherche scientifique et clinique et ont été développés dans le but de fournir aux médecins esthétiques des avancées dans la capacité à obtenir un profond soutien structurel, une définition propre et des résultats cliniques exceptionnels où le résultat au moment du traitement correspond au résultat final. Algeness® est un produit 100 % naturel et biodégradable à base d'agarose purifié avec un profil de performance clinique et d'innocuité différencié. AAT investit continuellement dans la recherche et le développement de produits afin d'élargir les connaissances scientifiques sur Algeness® et l'agarose, ainsi que dans la recherche de technologies nouvelles et innovantes pour améliorer la médecine esthétique et élargir notre portefeuille de produits. Algeness® est certifié CE, possède plusieurs autres certifications au niveau national et est actuellement disponible dans plus de 30 pays. AAT est en cours d'enregistrement aux États-Unis par l'intermédiaire de la FDA, ainsi qu'en Chine grâce au partenariat avec Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD et sa société mère China National Biotec Group Co. http://www.algeness.com

Références

Scuderi N, Fanelli B, Fino P, Kinney BM. Comparaison du gel d'agarose à 2,5 % et du produit de remplissage à base d'acide hyaluronique pour la correction des sillons nasogéniens modérés à sévères. J Cosmet Dermatol. 2021;00:1– 8. https://doi.org/10.1111/jocd.13962

Contact : filler@algeness.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1517333/algeness_logo_Logo.jpg