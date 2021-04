La communauté aérienne de Montréal se mobilise pour appuyer la campagne de vaccination en entreprises

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Répondant à l'appel lancé par le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, la communauté aérienne de Montréal contribuera pour les trois prochains mois à l'effort de vaccination au Québec. En effet, ADM Aéroports de Montréal, Air Canada et Bombardier unissent leurs forces pour créer le pôle de vaccination YUL.

Grâce à un partenariat développé avec des professionnels de Biron Groupe Santé inc., ce sont plus de 50 000 personnes - notamment des membres de la communauté aérienne, d'entreprises avoisinantes et leur famille immédiate - qui pourront se faire vacciner dans ce pôle de vaccination désigné par le gouvernement du Québec. Cet important effort de mobilisation permettra non seulement d'accélérer la cadence de vaccination de masse au Québec, mais aussi de soulager la pression sur le système de santé.

Les trois organisations participeront à l'opération en mettant à la disposition du projet deux sites de vaccination, des ressources médicales et non médicales, ainsi que toutes contributions nécessaires pour une logistique efficace.

En bref :

Deux sites de vaccination : à YUL, dans l'aérogare et dans le hangar de Bombardier situé au 1200, rue Percival-Reid, tout près du boulevard de la Côte-Vertu Ouest;

Rendez-vous sur réservation seulement;

Le pôle de vaccination YUL sera ouvert en mai 2021.

Citations

« ADM Aéroports de Montréal et ses employés sont extrêmement fiers de contribuer à ce mouvement en entreprise. Nous avons consenti à relever l'important défi logistique qu'implique le déploiement du pôle de vaccination YUL en collaboration avec nos précieux et dévoués partenaires de la communauté aérienne parce que nous croyons en l'importance de cette campagne de vaccination de masse, qui représente un pas de plus vers une « nouvelle normalité ». Il s'agit là d'un facteur clé pour la reprise sécuritaire des voyages et toute l'industrie attend ce moment avec grande impatience. Nous avons tellement hâte de revoir et servir nos passagers de partout au Québec », a souligné Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

« Étant l'un des plus importants employeurs du secteur privé au Québec, il va de soi que nous participions activement, avec nos partenaires, à cette vaste opération de vaccination en entreprise, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Depuis le début de la pandémie, nous collaborons avec divers partenaires du milieu médical afin de rehausser la biosécurité dans l'ensemble de nos activités. Nous avons notamment agi à titre de précurseur pour préconiser l'utilisation de tests de dépistage rapides. Contribuer à cet effort collectif, en jouant un rôle clé, nous permettra non seulement de garantir la santé et la sécurité de nos employés, mais d'assurer la réouverture de l'économie et la relance de notre industrie. »

« Bombardier est un fier partenaire de la stratégie nationale du déploiement de cette importante campagne de vaccination. La santé et la sécurité de nos employés a toujours été une priorité chez Bombardier, et certainement, une préoccupation de premier plan durant la pandémie. Nos employés ont toujours développé des pratiques de travail efficientes et des produits innovants, ce qui a permis à Montréal d'être une des seules villes où sont construits de A à Z et mis en service les meilleurs avions d'affaires au monde. Mettre notre expertise, esprit entrepreneurial et ingéniosité au service de la santé publique et de la relance économique est extrêmement important pour nous », a déclaré Éric Martel, Président et chef de la direction de Bombardier.

« La pandémie de SARS-CoV-2, qui cause la COVID-19, est un événement sans précédent, un événement qui nous a tous chamboulés, qui a bousculé nos repères et mis la santé des individus en danger. Dans ce contexte, il est important plus que jamais de nous serrer les coudes. Je suis donc très fière d'avoir l'opportunité de mettre l'équipe de Biron Groupe Santé et son expertise à contribution. Selon les experts, la vaccination est une clé importante pour combattre la pandémie et nous permettre un retour à la normalité. En participant à la campagne de vaccination en entreprises, nous témoignons de notre volonté d'appuyer les démarches mises en place par les autorités de santé publique et nous apportons notre soutien à la communauté », mentionne Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l'aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d'installations de production et d'ingénierie et d'un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d'un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d'avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

À propos de Biron Groupe Santé inc.

Fondée en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant d'abord bâti sa réputation grâce à son expertise de laboratoire médical, il est reconnu pour la qualité de ses services, son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès. Au fil des ans, Biron a su diversifier son offre de services en imagerie médicale, en troubles du sommeil, en génétique et en santé au travail, tout en maintenant le même niveau d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeuré une entreprise à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui, l'entreprise compte près de 800 employés dans plus de 100 points de services dans la plupart des régions du Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client une expertise médicale par l'entremise d'une expérience simple, rapide et efficace. Biron Groupe Santé est accrédité par Agrément Canada et détient un permis d'exploitation du LSPQ. Pour davantage de renseignements sur l'entreprise : biron.com . Suivez Biron Groupe Santé sur Facebook , LinkedIn et Twitter .

SOURCE Aéroports de Montréal