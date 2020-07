La Columbia Business School organise un grand débat ayant pour thème « Government Debt and Deficit: Myth or Reality? »

NEW YORK, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le 14 juillet 2020, la Columbia Business School tiendra un grand débat qui s'intitule : « Government Debt and Deficit: Myth or Reality? » (la dette et le déficit du gouvernement : mythe ou réalité?).

Diffusé en direct, le programme Web mettra en vedette Jared Bernstein, ancien économiste en chef et conseiller économique du vice-président Joseph Biden sous l'administration Obama et actuellement membre dirigeant du Center on Budget and Policy Priorities, ainsi que Paul B. Kazarian, promotion de 1981, chef de la direction de Japonica Partners et du Kazarian Center for Public Financial Management.

La discussion sera animée par Shivaram Rajgopal, Roy Bernard Kester et T. W. Byrnes, professeur de comptabilité et de vérification à la Columbia Business School.

L'importance croissante de ce grand débat s'explique en partie par le fait que les administrations locales, fédérales et d'États des États-Unis ainsi que pratiquement tous les pays émergents et industrialisés augmentent leur déficit pour soutenir leurs économies dans le contexte de la pandémie mondiale. L'une des parties fait valoir que nous ne sortirons jamais de ce trou noir fiscal. L'autre partie, elle, soutient que nous devons accroître les mesures de relance plutôt que les réduire.

Faisant partie de la série « Leading through Crisis » (apprendre grâce aux crises) de la Columbia Business School, ce webinaire est présenté en partenariat avec le Richard Paul Richman Center for Business, Law, and Public Policy. Le programme sera diffusé en direct le 14 juillet 2020, de 12 h 30 à 13 h 45, heure de New York.

