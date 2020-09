La Chine honore les combattants luttant contre la pandémie et s'engage à livrer bataille à la COVID-19 à l'échelle planétaire

BEIJING, 9 septembre 2020 /CNW/ - Un bulletin du CGTN :

La Chine a tenu une réunion mardi pour honorer les modèles du pays dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19, qui représente l'urgence sanitaire publique la plus vaste, la plus complexe et la plus rapidement répandue jamais vue depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949.

Zhong Nanshan, un expert reconnu en matière de maladies respiratoires, a reçu la Médaille de la République, soit la plus haute distinction remise par l'État. Zhong a identifié le virus du SRAS en 2003 et dirige actuellement les efforts du gouvernement chinois dans la lutte contre la COVID-19.

Trois autres spécialistes médicaux ont aussi reçu le titre honorifique national de « Héros du peuple ». Il s'agit de Zhang Boli, un expert de la médecine traditionnelle chinoise qui a présidé les travaux de recherche pour traiter la COVID-19 en conjuguant la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale, deZhang Dingyu, responsable de l'hôpital Jinyintan de Wuhan mandaté pour traiter le coronavirus, et de Chen Wei, un scientifique médical de l'armée qui a réalisé des percées majeures dans la recherche fondamentale sur la COVID-19 et le développement d'un vaccin et de médicaments de protection.

« Les travailleurs de la santé sont les anges les plus beaux et les personnes les plus aimables de notre époque », a déclaré le président Xi Jinping lors d'une allocution suivant la remise des médailles. « Leurs noms et leurs exploits ne seront jamais oubliés par la nation, le peuple et l'histoire, et seront gravés sur le monument de la république. »

Des millions de travailleurs de la santé sont sur la première ligne dans tout le pays pour lutter contre la COVID-19. On en trouve notamment 540 000 dans la province centrale chinoise du Hubei et sa capitale, Wuhan, la région la plus durement touchée pendant l'éclosion, a déclaré Xi, qui est aussi secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale.

Des efforts conjugués pour relever les défis mondiaux

Xi a promis que la Chine travaillera de concert avec la communauté internationale pour surmonter les défis attribuables à la pandémie.

Soulignant que l'épisode collectif du nouveau coronavirus est la pire pandémie mondiale en cent ans, il a mis en évidence les contributions du pays dans la lutte à l'échelle planétaire.

La Chine a agi de manière « ouverte, transparente et responsable » et s'est activement acquittée de ses obligations internationales dès l'éclosion du virus, a-t-il insisté.

Elle a « volontairement fourni des renseignements à propos de l'épidémie à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi qu'aux pays et aux organismes régionaux appropriés au moment le plus opportun. Elle a aussi rendu publique la séquence génomique du nouveau coronavirus aussitôt que possible », a-t-il dit.

La Chine a fait plus de 70 échanges avec différents pays et organisations régionales et internationales visant à maîtriser l'épidémie pour partager son expérience, a fait remarquer Xi.

La Chine a annoncé sa décision d'effectuer deux versements en espèces totalisant 50 millions de dollars américains à l'OMS; elle a dépêché 34 équipes de spécialistes médicaux dans 32 pays et offert son soutien à 150 pays et quatre organisations internationales; du 15 mars au 6 septembre, le pays a exporté 151,5 milliards de masques, 1,4 milliard de tenues de protection, 230 millions de paires de lunettes de protection, 209 000 ventilateurs, 470 millions de trousses de dépistage et 80,14 millions de thermomètres infrarouges, selon Xi.

La pandémie montre que l'humanité est une collectivité qui est affectée dans son ensemble par le bien et le mal, a-t-il dit, appelant à la solidarité et à la coopération partout dans le monde pour résoudre la crise.

La Chine continuera de promouvoir la collaboration internationale pour maîtriser l'épidémie, de soutenir l'OMS dans son rôle de premier plan dans la lutte, et de contribuer à l'établissement d'une communauté de santé commune pour l'humanité, a-t-il dit.

La Chine poursuit sans relâche un avenir meilleur

Le président a passé en revue les mesures prises par la Chine pour lutter contre le virus et a appelé la nation à faire preuve d'unité et de détermination pour relever les défis et atteindre les objectifs de développement.

Au cours des quelque sept mois passés, plus de 80 000 Chinois ont été infectés par le virus et environ 4 700 personnes ont perdu la vie. Ces chiffres auraient pu être bien plus élevés sans la mise en œuvre de mesures fermes à différents niveaux et sans le sacrifice du personnel médical, des travailleurs communautaires et de l'ensemble des citoyens, qui ont strictement respecté les restrictions pour maîtriser l'épidémie.

« En un peu plus d'un mois, la progression ascendante du virus a été stoppée; en environ deux mois, la hausse quotidienne des cas nationaux de coronavirus a été freinée et s'est établie sous la barre de dix; et en environ trois mois, une victoire décisive a été remportée dans la bataille visant à défendre la province du Hubei et sa capitale, Wuhan », a indiqué Xi.

Avec le ralentissement de la poussée épidémique, la Chine a annoncé une série de politiques visant à aider les entreprises, à créer des emplois, à stimuler les investissements et la consommation, et à promouvoir la réduction de la pauvreté, a-t-il dit.

La deuxième plus grande économie de la planète a crû de 3,2 pour cent au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, renversant un déclin de 6,8 pour cent au premier trimestre.

« La Chine est devenue la première économie d'importance à renouer avec la croissance depuis le début de la pandémie », a déclaré Xi.

Tourné vers l'avenir, Xi a soutenu que la Chine doit continuer d'implanter des mesures de contrôle régulières contre l'épidémie et de s'efforcer de remporter une victoire définitive contre la COVID-19.

Il a insisté sur le renforcement de garanties institutionnelles pour protéger la vie et la santé de la population, appelant à l'établissement d'un système de santé publique robuste et à la mise à niveau du système de prévention, de contrôle et de traitement d'épidémies majeures.

Il a également demandé l'intensification des efforts pour assurer la croissance économique et améliorer la subsistance du peuple, rappelant que les tâches et les objectifs de développement nationaux doivent être accomplis.

La Chine compte éradiquer la pauvreté absolue et achever la création d'une société modérément prospère sur tous les plans en 2020.

Entre-temps, Xi a souligné l'importance d'être plus conscient face aux risques et de demeurer rationnel. Il a appelé au déploiement d'efforts pour accroître les capacités visant à prévenir et à neutraliser divers types de risques qui se trouvent sur la voie du développement de la Chine.

Il a exprimé sa confiance en l'avenir de la Chine dans la nouvelle ère. « Rien ni personne ne peut empêcher le peuple chinois d'améliorer son existence! », a dit Xi.

Article d'origine : https://news.cgtn.com/news/2020-09-08/China-honors-pandemic-fighters-vows-to-carry-on-fighting-COVID-19-TCeSeTaCze/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=u8O1-cWAA_M

SOURCE CGTN