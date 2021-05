La Chambre et les Fonds de recherche du Québec réitèrent l'importance de l'adéquation entre le milieu des affaires et les établissements d'enseignement supérieur pour soutenir la relance économique

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique « Universités, cégeps, entreprises : collaborer pour une économie forte, innovante et socialement responsable », codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et les Fonds de recherche du Québec, s'est tenu aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Danielle McCann, du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Près de 400 participants et une vingtaine de représentants des établissements d'enseignement supérieur et du milieu des affaires étaient réunis pour échanger sur les façons de renforcer la collaboration entre leurs milieux respectifs afin de répondre aux enjeux de rareté de main-d'œuvre, de formation, de recherche et d'innovation pour assurer la relance de notre économie.

« L'exercice de Relançons MTL nous a permis de démontrer que l'enseignement supérieur ne devrait pas être abordé de manière transversale au sein des différents secteurs d'activité, mais plutôt en tant que véritable pilier de notre économie, au cœur d'une relance durable et innovante. Le maillage entre le milieu des affaires et les établissements d'enseignement supérieur constitue un vecteur de premier plan pour assurer la commercialisation, la mise en marché et le rayonnement des innovations et répondre aux besoins de main-d'œuvre de nos entreprises. Cet événement se voulait un cadre d'échange pour renforcer les synergies existantes entre ces deux secteurs et mettre de l'avant des mécanismes pour assurer leur fluidité et leur efficacité. Nous sommes par ailleurs heureux que ce forum stratégique serve à jeter les bases d'une initiative collaborative plus grande entre ces deux milieux, qui s'échelonnera sur les 12 à 18 prochains mois », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La science et la recherche font partie des solutions à une relance économique durable et responsable de Montréal, du Québec. Il est important de développer et de renforcer les liens entre les universités, les cégeps et les entreprises pour que la recherche génère des innovations technologiques ou sociales en lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies », a ajouté Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et premier dirigeant des Fonds de recherche du Québec.

À propos du Forum stratégique « Universités, cégeps, entreprises : collaborer pour une économie forte, innovante et socialement responsable »

Le Forum « Universités, cégeps, entreprises : collaborer pour une économie forte, innovante et socialement responsable » est codéveloppé par la Chambre et les Fonds de recherche du Québec, en collaboration avec IRICoR, Le Devoir, Montreal Gazette, Rio Tinto et Ubisoft, et en partenariat avec Loto-Québec et le Palais des congrès de Montréal. L'événement s'inscrit dans le cadre du mouvement économique métropolitain Relançons MTL.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain