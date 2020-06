La Chambre des notaires accueille sa nouvelle présidente Me Hélène Potvin

MONTRÉAL, le 5 juin 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que Me Hélène Potvin entame ses fonctions à titre de présidente élue de la Chambre des notaires du Québec.

« Je suis très heureuse d'avoir été élue à la présidence de la Chambre des notaires du Québec et je suis enthousiaste à l'idée de participer à l'amélioration continue du notariat. Le contexte dans lequel nous sommes actuellement nous pousse à voir les choses sous d'autres angles, à être agiles, créatifs tout en ayant un grand sens de la responsabilisation. C'est également dans cette optique que je souhaite rapprocher l'ordre professionnel de ses membres afin de s'assurer que des services de qualité soient en tout temps offerts par les notaires à la population, pour sa plus grande protection », souligne Me Potvin.

Propriétaire depuis 2006 de l'étude Boulanger Dolan Denault à Montmagny, où elle œuvre présentement, Me Potvin possède un riche bagage d'expériences multidisciplinaires. En plus de sa pratique en droit des affaires, elle a également évolué en planification successorale de même qu'obtenu son accréditation en droit de la personne et celle pour l'exécution des procédures non contentieuses devant notaire en matière d'ouverture ou révision d'un régime de protection et de mandat de protection.

À propos de la Chambre des notaires du Québec

La Chambre des notaires du Québec est l'ordre professionnel regroupant plus de 3 900 notaires. Elle a pour mission principale d'assurer la protection du public en faisant la promotion de l'exercice préventif du droit, en soutenant une pratique notariale de qualité au service du public et en favorisant l'accès à la justice pour tous.

