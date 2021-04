La CGTN présente « The War in the Shadows », un nouveau documentaire sur la lutte contre le terrorisme au Xinjiang

PEKIN, 10 avril 2021 /PRNewswire/ -- Un rapport de CCTV+ :

Les multiples plateformes de China Media Group ont commencé vendredi à diffuser « The War in the Shadows », le dernier épisode d'une tétralogie produite par China Global Television Network (CGTN), qui relate la lutte contre le terrorisme dans la région autonome du Xinjiang Uygur, dans le nord-ouest de la Chine.

Il dépeint la situation critique des habitants du Xinjiang qui vivent les conséquences du terrorisme dans la région, dévoilant les histoires intérieures qui se cachent derrière des décennies de lutte.

« The War in the Shadows : Les défis de la lutte contre le terrorisme au Xinjiang » - expose la pensée extrémiste et les défis auxquels sont confrontés les efforts de la Chine pour lutter contre le terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur du Xinjiang. Le film dure 55 minutes et se compose de quatre parties : « Le réseau », « Les ennemis de l'intérieur », « Les manuels » et « La main noire ».

Contenant un grand nombre d'interviews exclusives et de séquences diffusées pour la première fois, le documentaire s'appuie sur des faits pour réfuter les mensonges des pays occidentaux sur le « sur-anti-terrorisme » et le « génocide » au Xinjiang.

Il révèle les méthodes utilisées par les forces extrémistes et séparatistes, y compris les « personnes à deux visages » parmi les hauts fonctionnaires de la région, ainsi que la manière dont la musique et les vidéos prônant le terrorisme violent et incitant à la haine ethnique ont pénétré la région. Le documentaire raconte aussi l'histoire des policiers confrontés à ces difficultés depuis des décennies.

« Bien qu'il n'y ait eu aucun cas de terrorisme violent au Xinjiang au cours des quatre dernières années, les médias occidentaux n'ont jamais cessé leurs attaques diffamatoires contre le Xinjiang. Grâce à ce nouveau documentaire, nous espérons vivement utiliser une attitude calme et objective pour regarder l'histoire, afin d'aider le monde à comprendre les vérités des incidents terroristes violents au Xinjiang à différents niveaux », a déclaré Han Bin, réalisateur en chef de « The War in the Shadows ».

Zhou Weiping, chercheur à l'Institut d'études des régions frontalières chinoises de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré : « Grâce aux efforts ardus des fonctionnaires et des habitants du Xinjiang, la région n'a connu aucun incident terroriste violent au cours des quatre dernières années, ce qui était très difficile à réaliser. Et la clé du dernier documentaire est de dire au monde et aux gens pourquoi nous combattons le terrorisme au Xinjiang, ce qui est très significatif. »

Des milliers d'attaques terroristes, de 1990 à 2016, ont tué un grand nombre d'innocents et des centaines de policiers au Xinjiang.

Lien vidéo : https://youtu.be/0km8LuzDgy8