La CGTN : des possibilités à saisir en pleine crise du développement économique

BEIJING, 25 mai 2020 /CNW/ - Lors de la troisième session du 13e Comité national chargé de la Conférence consultative politique du peuple chinois, le président chinois Xi Jinping, selon un récent rapport de la CGTN, a rencontré les conseillers politiques nationaux des secteurs économiques participant à une réunion de groupe conjointe.

Sur fond de crise du développement économique, Xi Jinping les a encouragés samedi matin à trouver des opportunités dans cette situation et à faire jouer pleinement le potentiel et le rôle de la Chine en tant que premier marché mondial.

Outre cette rencontre avec les conseillers politiques nationaux auprès des secteurs économiques, le président a réitéré cette exhortation alors qu'il participait à une discussion de groupe organisée, elle aussi, dans le cadre de la troisième session du 13e Comité national chargé de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Le président a également demandé que des efforts soient faits pour parvenir à une société modérément prospère à tous égards et à l'éradication de la pauvreté.

Édification d'une économie mondiale ouverte

S'attardant sur l'économie chinoise, le président Xi, rappelant qu'elle est dans une phase cruciale de transformation de son modèle de croissance et d'optimisation de sa structure, a déclaré que ses perspectives sont bonnes.

D'autre part, il a indiqué que l'économie chinoise est en butte à des défis et des difficultés d'ordre structurel, institutionnel et cyclique, ajoutant que la pandémie de COVID-19 l'a également atteinte.

Cela dit, le président a souligné le fait que la situation économique de la Chine doit être analysée dans une perspective globale, rationnelle et orientée vers long terme, tout en incitant aux efforts pour bâtir une économie mondiale ouverte.

Dans cette optique, et pour mieux stimuler la croissance économique, il a évoqué les efforts déployés pour promouvoir l'innovation dans les sciences et les technologies et accélérer le développement des industries stratégiques émergentes, telles que l'économie numérique, la fabrication intelligente et les nouveaux matériaux.

Par ailleurs, le président a pris note de la forte résilience de l'économie chinoise, estimant que la marge de manœuvre politique et les outils, par leur ampleur, permettent de stabiliser la croissance économique.

Agriculture, entreprises privées et emploi

Abordant une autre rubrique, le président Xi a souligné le rôle fondamental de l'agriculture, l'importance de soutenir les entreprises privées et la nécessité d'assurer l'emploi.

Se focalisant sur l'agriculture, domaine où il a incité à des efforts accrus, il a déclaré que, pour un pays aussi grand que la Chine, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, le rôle fondamental de l'agriculture ne devrait jamais être ignoré ou affaibli.

En effet, grâce à l'approvisionnement régulier en céréales et en produits agricoles et secondaires importants, la Chine a maintenu la stabilité sociale même en pleine pandémie, a-t-il dit, réitérant l'objectif de sortir les résidents ruraux démunis de la pauvreté.

S'adressant aux entreprises privées, le président les a également encouragées à surmonter les difficultés et à explorer davantage des possibilités qui se présentent à différentes périodes.

Dans la même veine, selon un rapport de travail du gouvernement soumis vendredi à la délibération du corps législatif national, la Chine continuera de favoriser un environnement propice au développement du secteur privé et de s'assurer que les entreprises privées bénéficient à pied d'égalité des facteurs de production et du soutien stratégique politique.

S'agissant du maintien de l'emploi, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (MHRSS), prêtant main-forte à plus de 10 000 entreprises centrales et locales stratégiques, les a aidées à recruter près de 500 000 personnes pour assurer la production ordonnée de fournitures médicales et de produits de première nécessité au cours du premier trimestre 2020.



De même, selon le Ministère, un régime d'assurance emploi a permis à plus de 3 millions d'entreprises de se faire rembourser au total 38,8 milliards de yuans (5,48 milliards de dollars US), ce dont près de 81 millions d'employés dans tout le pays ont bénéficié.

Lire l'article original : https://news.cgtn.com/news/2020-05-23/Xi-visits-political-advisors-joins-discussion-at-annual-session-QISQwuLx8A/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=upt-fxIiWwo

SOURCE CGTN