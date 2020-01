La CCMM, Montréal International et Investissement Québec dévoilent les finalistes des Prix internationaux de Montréal

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec sont heureux de dévoiler les vingt finalistes des Prix internationaux de Montréal. Ce concours rend hommage aux entreprises et aux organisations qui misent sur l'international et qui contribuent au rayonnement et à la croissance du Grand Montréal.

« Cette première édition des Prix internationaux de Montréal a suscité un fort engouement et des candidatures de grande qualité. Nous en sommes très fiers. La Chambre se voue depuis des décennies à accompagner les entreprises dans leurs stratégies d'internationalisation. Ce concours nous permet de faire briller des entreprises montréalaises qui se positionnent comme chefs de file en matière d'exportation et d'attraction de talents internationaux. Nous sommes impatients de dévoiler les lauréats le 31 janvier », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Chez Montréal International, l'attraction d'investissements directs étrangers va de pair avec l'attraction de talents internationaux. Ainsi, je suis particulièrement fier de voir parmi les finalistes des filiales de sociétés étrangères et d'entreprises d'ici qui s'illustrent et contribuent à la création de notre richesse collective, et ce, dans l'ensemble du Grand Montréal », a ajouté Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

« La prospection des investissements directs étrangers et l'accompagnement des entreprises québécoises dans leurs exportations sont au cœur du mandat d'Investissement Québec International. Nous sommes donc très heureux d'être associés aux Prix internationaux de Montréal et de pouvoir souligner le travail extraordinaire que les finalistes de cette première édition font en matière d'internationalisation, ainsi que leur contribution singulière à l'économie québécoise », a conclu Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

Les finalistes sont regroupés dans les quatre catégories suivantes :

Meilleure stratégie d'exportation

BRP

CAE

CMA CGM Canada inc.

GIRO inc.

NoviFlow inc.

Meilleure stratégie d'investissements étrangers

Epic Games

Framestore

Maltem Consulting

Mino Games

ReDefine VFX

Meilleure stratégie d'attraction et de rétention des talents internationaux

Cofomo

Framestore

Larochelle Groupe Conseil

Université de Montréal

Uzinakod

Meilleure stratégie de gestion numérique des données

AlayaCare

Hôtel Monville

Imagia

Logiciels Etiya Canada inc.

Sollio Agriculture - La Coop fédérée

Les entreprises lauréates des Prix internationaux de Montréal seront dévoilées le 31 janvier à l'occasion d'un déjeuner-causerie dans le cadre du Forum stratégique « Les échanges internationaux au cœur de la croissance économique », qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal.

À propos des Prix internationaux de Montréal

Les Prix internationaux de Montréal s'inscrivent dans le cadre de la seconde édition de l'initiative internationalisation codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec, en collaboration avec Air Canada et RBC Banque Royale. Les finalistes ont été sélectionnés par un jury indépendant, composé de : Youssef Lemgendez, directeur des investissements, Fonds FTQ; Emine Sarigöllü, professeure agrégée de marketing à la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill; Marie-Eve Tremblay, directrice principale de comptes, Comptes majeurs, EDC; Ari Van Assche, professeur titulaire, Département d'affaires internationales, HEC Montréal; et Martin Wiedenhoff, directeur, Croissance des revenus et Expansion, BDC.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins. www.montrealinternational.com

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

