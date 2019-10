La Canada Vie annonce son soutien à la santé mentale par l'entremise de programmes d'art-thérapie

Les engagements actuels de l'entreprise pour l'amélioration du bien-être mental des Québécois s'élèvent à plus de 250 000 $

MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui son engagement continu à l'égard de la prévention de la santé mentale en appuyant des projets novateurs, notamment des programmes d'art-thérapie et de musicothérapie comme la Ruche d'art du Musée des beaux-arts de Montréal et YO'péra de l'Opéra de Montréal. Afin de célébrer son soutien envers la santé mentale au Québec, la Canada Vie a organisé ce matin une pause santé mentale à la Ruche d'art, où certains de ses employés et d'autres participants ont pris part à une activité d'art-thérapie dirigée par Stephen Legari, responsable des programmes éducatifs, Art-thérapie au Musée des beaux-arts de Montréal, et ainsi expérimenter les effets bénéfiques de l'art sur la santé mentale.

« C'était incroyable de voir concrètement comment l'art peut contribuer à améliorer la santé mentale des Québécois. C'est d'ailleurs l'une de nos grandes priorités partout au Canada », a déclaré Monique Maynard, présidente, Affaires du Québec, Canada Vie. « Il y a tellement d'initiatives novatrices de la part d'organismes ici même au Québec. Nous sommes fiers des partenariats que nous avons construits avec des organisations qui sont de véritables précurseurs en matière de santé mentale. »

Une de ces organisations est le Musée des beaux-arts de Montréal.

« Depuis plusieurs années, la Canada Vie est engagée auprès du Musée. Cette année, ils ont posé un geste important auprès de la communauté, en renouvelant leur don et en s'engageant pour le développement de la Ruche d'art et des programmes en art-thérapie », souligne Danielle Champagne, directrice générale de la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal. « Grâce à leur soutien et leurs actions significatives en faveur de la prévention de la santé mentale à Montréal, nous pouvons apporter l'expertise de nos équipes aux organismes en santé et leurs patients. »

La Canada Vie est également heureuse d'être la première entreprise donatrice du projet YO'péra de l'Opéra de Montréal. Le projet rassemble des jeunes de 15 à 24 ans souffrant de maladie mentale qui se réinventent par la création afin de favoriser leur réinsertion sociale.

« L'Opéra de Montréal est très heureux d'avoir trouvé en la Canada Vie un partenaire sensible aux bienfaits de la musique et d'une démarche créative auprès de jeunes aux prises avec des enjeux de santé mentale », affirme Pierre Vachon, directeur, Action sociale et éducation, Opéra de Montréal. « Le projet YO'péra, en collaboration avec le CHU Ste-Justine, permet à une quinzaine de jeunes d'être les artisans, les artistes et les interprètes du processus de création d'un mini-opéra, inspiré d'une œuvre existante. Ce projet de cocréation leur donne accès au pouvoir de l'art dans toutes ses dimensions et les entraîne dans une aventure transformatrice à la découverte de soi. »

La Canada Vie est également fière de soutenir l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, ainsi que le Groupe entreprises en santé. Nous contribuons ainsi à l'accompagnement, à la recherche et au développement d'outils pour assurer une vie meilleure aux personnes touchées de près ou de loin par des problèmes de santé mentale.

