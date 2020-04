La Banque Scotia réduit le taux d'intérêt des cartes de crédit pour les clients qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19

Jusqu'à présent, la Banque Scotia a accordé plus de un milliard de dollars en allégement de paiement à sa clientèle de particuliers et d'entreprises, notamment en ce qui a trait aux prêts hypothécaires, aux prêts, aux lignes de crédit, aux prêts automobiles et aux cartes de crédit.

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé qu'elle réduira le taux d'intérêt des cartes de crédit aux particuliers et aux petites entreprises à 10,99 % pour les clients qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19 et qui bénéficient d'un report du paiement minimal sur leur carte de crédit. Cette mesure est rétroactive au 1er avril 2020.

« Nous sommes conscients de l'impact financier de cette crise sanitaire sur les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Bon nombre de nos clients éprouvent de plus en plus de difficultés à payer leurs factures, a déclaré Dan Rees, chef de groupe, Réseau canadien. Depuis le début de la crise, nos employés prennent tous les moyens possibles pour venir en aide à nos clients, à leur famille et à leur entreprise. En réduisant le taux d'intérêt des cartes de crédit, nous faisons un pas de plus pour alléger le fardeau financier des clients de la Banque qui subissent les contrecoups de la pandémie. »

En ce qui concerne les clients pour qui le report de paiement est déjà en place, un crédit sera appliqué à leur compte sur la base du taux d'intérêt réduit à 10,99 % au 1er avril, et ce, sans qu'ils aient à communiquer avec la Banque Scotia.

En plus de pouvoir faire une demande de report du paiement minimal sur leur carte de crédit, les clients touchés par la pandémie de COVID-19 peuvent demander à bénéficier du taux réduit à 10,99 % pendant la période de report, en remplissant pour ce faire le formulaire en ligne qui sera disponible dès le 7 avril.

Aide supplémentaire en ligne offerte aux clients admissibles touchés par la pandémie de COVID-19 :

Report des versements hypothécaires pendant une période de six mois. Plus de 70 000 Canadiens jouissent déjà de la tranquillité d'esprit que procure ce soutien.

Processus de report de paiements pour les clients ayant contracté un prêt hypothécaire, un prêt personnel ou un prêt automobile. Dès la semaine prochaine, un formulaire de demande de report de paiements sera également offert en ligne aux titulaires d'une carte de crédit.

Fonction d'inscription simple au service de dépôt direct des versements de la Prestation canadienne d'urgence pour les clients qui y sont admissibles. Plus de 60 000 clients se sont inscrits au cours des trois derniers jours.

Transfert du solde d'une carte de crédit à une ligne de crédit de la Banque Scotia existante dont le taux d'intérêt est moins élevé.

Veuillez consulter le site banquescotia.com pour en savoir plus à ce sujet.

