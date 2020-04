La Banque Scotia et le gouvernement du Canada appuient les entreprises en déployant un autre programme de soutien financier - BDC

La Banque Scotia est fière d'avoir aidé jusqu'à présent plus de 260 000 Canadiens grâce à des mesures d'allégement visant des prêts d'une valeur de plus de 64 milliards de dollars

TORONTO, le 25 avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que le Programme de crédit aux entreprises (PCE) de la Banque de développement du Canada (BDC), un programme de soutien destiné aux entreprises touchées par la COVID-19, sera disponible à compter du lundi 27 avril. Les clients des Services bancaires aux entreprises de la Banque Scotia pourront se prévaloir de ce programme offert en collaboration avec le gouvernement du Canada, dont l'objectif consiste à offrir aux entreprises de toutes tailles des options pour faire face aux défis liés à la COVID-19.

Le programme offre des prêts à terme pouvant atteindre 6,25 millions de dollars, qui seront montés par la Banque Scotia et financés à 80 % par la BDC. Les montants offerts varieront selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, et les modalités du prêt seront celles que la Banque Scotia offre habituellement à ses clients d'affaires. Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité, les clients sont invités à communiquer avec leur conseiller, Petites entreprises ou leur directeur, Relations d'affaires de la Banque Scotia.

« Les propriétaires d'entreprises de partout au pays continuent de subir les effets en cascade de la COVID-19 et nous tenons à leur faire savoir que la Banque Scotia peut les aider. Depuis le début de cette crise, la Banque Scotia a aidé plus de 45 000 entreprises et elle est fière de leur avoir fourni les conseils et le soutien personnalisés dont elles avaient besoin et de leur avoir permis de profiter de diverses mesures d'allégement visant des prêts d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars, » a souligné Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. « Ce nouveau programme conjoint de la Banque Scotia et de la BDC permettra à de nombreux clients des Services bancaires aux entreprises d'accéder à des outils qui les aideront à mieux gérer leurs liquidités, à assurer la pérennité de leurs activités et à profiter de mesures de soutien adaptées pour mieux affronter cette crise sans précédent. »

Le PCE de la BDC est l'une des nombreuses mesures de soutien offertes par la Banque Scotia aux entreprises canadiennes de toutes tailles touchées par la COVID-19, qui peuvent notamment soumettre une demande en ligne pour profiter du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) destiné aux PME ou du Programme de crédit aux entreprises (PCE) d'Exportation et développement Canada (EDC).

Pour en savoir plus sur nos programmes d'aide aux particuliers et aux entreprises, consultez le site BanqueScotia.com.

