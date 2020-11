La Banque Scotia accueille Calin Rovinescu dans son conseil d'administration

TORONTO, le 1er nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de Calin Rovinescu au sein de son conseil d'administration.

Président et chef de la direction d'Air Canada depuis le 1er avril 2009, M. Rovinescu prendra sa retraite le 15 février 2021, au terme de l'exercice financier en cours. Avant d'occuper ce poste, il a été vice-président général - Croissance et Stratégie de l'entreprise de 2000 à 2004, ainsi que chef de la Restructuration en 2003-2004, pendant la refonte d'Air Canada. Il a également cofondé la banque d'investissement indépendante Genuity Capital Markets, qu'il a dirigée de 2004 à 2009. Au tournant des années 2000, M. Rovinescu était associé directeur du bureau montréalais de Stikeman Elliott, où il a été avocat spécialisé en droit des sociétés pendant plus de 20 ans.

M. Rovinescu a été nommé à plusieurs reprises Chef de la direction par excellence de l'année au Canada par le magazine Financial Post et le magazine Report on Business du quotidien The Globe and Mail.

« Calin Rovinescu est un des meilleurs chefs de la direction au Canada, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein du conseil », a déclaré Aaron Regent, président du conseil d'administration de la Banque Scotia. « Sa vaste expérience et son expertise mondiale, de même que son brillant parcours en matière de stratégie d'entreprise, de croissance et de création de valeur pour les actionnaires seront des atouts pour la Banque Scotia. »

M. Rovinescu est titulaire de baccalauréats en droit de l'Université de Montréal et de l'Université d'Ottawa, et il a reçu six doctorats honorifiques d'universités canadiennes, européennes et américaines. En novembre 2015, il est devenu le 14e chancelier de l'Université d'Ottawa, et il est également membre de l'Ordre du Canada.

À propos de la Banque Scotia

