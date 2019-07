La Banque CIBC offre la meilleure expérience bancaire mobile pour les Canadiens selon Surviscor

La banque occupe le premier rang dans l'Évaluation des services bancaires mobiles canadiens de Surviscor de 2019

TORONTO, le 4 juill. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a reçu le pointage le plus élevé pour l'expérience bancaire mobile dans son ensemble sur le marché des services bancaires numériques au Canada, selon la dernière étude de Surviscor, société nord-américaine spécialisée dans l'analyse et le classement des expériences des clients en matière de services numériques offerts par des entreprises de services au Canada.

« Offrir la meilleure expérience bancaire mobile est au cœur de la valeur globale que nous procurons à nos clients, a affirmé Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques et directs, Banque CIBC. Notre application Services bancaires mobiles CIBCMD complète une série d'améliorations que nous apportons à nos services bancaires, en offrant une expérience mobile simple et sécuritaire avec une richesse fonctionnelle, de la possibilité de bloquer et de débloquer une carte de crédit à l'envoi de virements de fonds mondiaux, le tout à partir de votre appareil mobile ».

Dans le cadre de l'Évaluation des services bancaires mobiles canadiens 2019, on a évalué l'expérience client globale en matière de services bancaires mobiles selon certaines caractéristiques et fonctionnalités axées sur des critères d'évaluation réparties en cinq catégories : première expérience, expérience transactionnelle, expérience client, expérience relative au compte et expérience relative au soutien.

« Les douze derniers mois ont représenté l'une des périodes les plus occupées de notre histoire, en raison des changements majeurs apportés aux plateformes mobiles que les Canadiens utilisent pour leurs besoins bancaires courants, a souligné Glenn LaCoste, président de Surviscor Inc. Nous félicitons la Banque CIBC pour son engagement continu envers les services numériques de premier plan qui reflète étroitement son expérience en ligne traditionnelle ».

La Banque CIBC s'est classée au premier rang deux fois au cours des trois dernières années selon l'évaluation obtenue par scorCard, la méthodologie exclusive de Surviscor qui fournit une évaluation impartiale de l'expérience client en matière de services mobiles dans son ensemble au sein des institutions canadiennes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les principales catégories, les résultats et une analyse plus détaillée des sociétés évaluées, communiquez avec Surviscor à l'adresse www.surviscor.com, par téléphone au 1 866-299-7267 ou par courriel à l'adresse results@surviscor.com.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Surviscor Inc.

Surviscor est un chef de file nord-américain en analyse et en classement de l'expérience client en matière de services numériques fournis par des entreprises de service au Canada. Les évaluations bien connues sur le courtage et les services bancaires numériques de Surviscor sont appuyées par sa méthodologie exclusive appelée scorCard, qui détermine les MEILLEURES et les PIRES expériences des clients en matière de services numériques. Toutes ses études et analyses servent de points de référence pour les consommateurs et les intervenants sectoriels, en déterminant les offres de services numériques considérées comme étant à la fine pointe par rapport aux normes de l'industrie.

SOURCE CIBC