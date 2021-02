La Banque CIBC devient la première banque canadienne à rejoindre le Center for Climate-Aligned Finance de RMI

Un partenariat axé sur l'amélioration des options de financement durable pour les entreprises clientes

TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est jointe au Center for Climate-Aligned Finance (le « Centre ») de RMI en tant que partenaire stratégique et est la première banque canadienne à annoncer son partenariat dans le cadre des efforts du Centre visant à élaborer les accords et développer les outils nécessaires pour harmoniser les décisions financières avec la décarbonisation à long terme de l'économie réelle.

La Banque CIBC devient un partenaire clé du secteur financier du Centre aux côtés des institutions financières américaines Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Bank of America. Le Centre sert de « salle des machines » au secteur financier pour la collaboration avec les entreprises clientes, laquelle vise à dégager des solutions pratiques grâce à des partenariats étroits avec l'industrie et les décideurs et ainsi faciliter la transition de l'économie mondiale vers la carboneutralité d'ici le milieu du siècle. Pour atteindre des objectifs significatifs de réduction des émissions de carbone, il faut compter sur le soutien des institutions financières et l'engagement d'entreprises novatrices des secteurs à émissions élevées qui mettent l'accent sur le long terme et sont déterminées à progresser vers un avenir plus durable. L'impact collectif de ces intervenants sera essentiel à l'atteinte des objectifs à long terme.

« Nous sommes déterminés à mettre au point des solutions fondées sur le marché qui répondent aux défis environnementaux critiques, et notre collaboration avec le Center for Climate-Aligned Finance constitue une ressource supplémentaire qui nous permettra de poursuivre sur notre lancée et d'approfondir notre expertise dans ce domaine important », a déclaré Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux, à la Banque CIBC. « En tant que banque fondée sur une raison d'être, nous devons jouer un rôle de leadership et conseiller nos clients commerciaux au moment où ils opèrent leur transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous nous engageons à travailler avec toutes les parties prenantes pour aider nos clients à réaliser ces ambitions. »

Le Centre, lancé par RMI en juillet 2020, vise à permettre aux institutions financières, aux entreprises et aux experts de surmonter les obstacles pratiques à l'harmonisation climatique. En étroite collaboration avec ses partenaires, le Centre coopère dans toutes les industries pour concevoir des initiatives sectorielles d'harmonisation climatique pour les secteurs à fortes émissions. Il contribue aussi à la mise au point de solutions, de pratiques et de cadres mondiaux alors que la finance joue un rôle de plus en plus important dans la décarbonisation de l'économie mondiale et dans la promotion d'une transition juste.

« Nous sommes ravis d'accueillir la Banque CIBC à titre de partenaire stratégique alors que nous cherchons à appuyer ses efforts de financement durable au Canada, aux États-Unis et ailleurs », a déclaré Paul Bodnar, chef de la stratégie à RMI et président du Centre. « Il s'agit d'un grand pas en avant pour l'harmonisation climatique en Amérique du Nord. Seule une action collective des institutions financières, de concert avec leurs clients, peut accélérer suffisamment les progrès vers une économie mondiale carboneutre. »

La Banque CIBC s'est engagée à concevoir et à mettre en œuvre des solutions nouvelles et novatrices pour ses clients dans le cadre de leur engagement envers la durabilité. En décembre 2020, la Banque CIBC a reçu la note A- du CDP (anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project), témoignant de ses progrès en matière de performance environnementale et de communication d'information connexe. Dans le cadre de son engagement à appuyer les initiatives de développement durable, la Banque CIBC a pris les mesures suivantes :

En 2020, elle a établi une obligation verte de cinq ans d'une valeur de 500 M$ US dans le but de contribuer à financer des projets, des actifs et des entreprises écologiques, nouveaux et existants, qui atténuent les risques et les effets des changements climatiques. Il s'agit notamment de l'énergie renouvelable, des bâtiments écologiques, du transport écologique, de la conservation des ressources naturelles, de la conservation de la biodiversité, de l'efficacité énergétique et de la prévention et du contrôle de la pollution.

En 2019, elle s'est engagée à consacrer 150 milliards de dollars à des activités de finance environnementale et durable d'ici 2027.

En 2019, elle a publié le rapport de divulgation de l'information relative aux changements climatiques « Bâtir un avenir durable », conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques.

En 2019, elle a établi de nouveaux objectifs visant à acheter 100 % de son électricité de sources renouvelables et à atteindre la carboneutralité d'ici 2024.

Pour en savoir plus sur les initiatives et le rendement de la Banque CIBC en matière d'environnement, consultez le site Web de la Banque CIBC sur la durabilité environnementale ainsi que la réponse de notre banque au questionnaire du CDP 2020 sur les changements climatiques (en anglais).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos du Centre

Le Center for Climate-Aligned Finance (le « Centre ») a été créé par RMI en juillet 2020 pour contribuer à façonner le rôle du secteur financier dans la facilitation de la transition vers une économie et une société durables à faibles émissions de carbone. Fort de près de 40 ans d'expérience dans la mise au point de solutions basées sur le marché pour accélérer la transition énergétique, le Centre sert de « salle des machines » au secteur financier qui s'associe à des entreprises clientes pour trouver des solutions pratiques grâce à des partenariats solides avec l'industrie, la société civile et les décideurs politiques et ainsi faciliter la transition de l'économie mondiale vers la carboneutralité d'ici le milieu du siècle.

À propos de RMI

RMI est un organisme indépendant sans but lucratif fondé en 1982 qui transforme les systèmes énergétiques mondiaux au moyen de solutions axées sur le marché afin de les aligner sur l'objectif de neutralisation du réchauffement climatique sous la barre des 1,5 °C et d'assurer un avenir propre, prospère et sans carbone pour tous. Il mène ses activités dans les régions du monde où les situations sont les plus critiques et mobilise les entreprises, les décideurs, les communautés et les ONG pour cerner et mettre à l'échelle des interventions de systèmes énergétiques qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % d'ici 2030. RMI a des bureaux à Basalt et à Boulder, au Colorado, à New York, à Oakland, en Californie, à Washington et à Beijing.

