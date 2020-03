La Banque CIBC annonce qu'elle offrira un soutien aux propriétaires de PME

TORONTO, le 19 mars 2020 /CNW/ - Pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises, la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui la mise en place de mesures d'aide et de soutien renforcées afin d'atténuer leurs difficultés financières découlant des perturbations liées à la COVID-19.

À compter d'aujourd'hui, la Banque CIBC offrira des solutions proactives et ciblées pour aider à réduire la pression financière que subissent les propriétaires de PME canadiennes, notamment :

les reports de paiement en fonction de la situation particulière de chacun de nos clients propriétaires de PME.

l'établissement d'une équipe de centre d'appels élargie et spécialisée, composée d'experts en prêts aux PME déterminés à aider les petites entreprises en ce qui concerne le report des paiements et d'autres mesures.

le renforcement des conseils et du soutien concernant la gestion immédiate de la trésorerie des PME ou les nouveaux besoins de prêts.

« Les propriétaires de PME sont l'épine dorsale de nos collectivités locales et de l'économie canadienne, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. En cette période sans précédent, nous comprenons les difficultés financières auxquelles sont soumis certains propriétaires de PME et nous nous engageons à collaborer avec eux pour leur apporter un répit et un soutien immédiats. »

Nos clients propriétaires de PME qui éprouvent des difficultés financières sont invités à communiquer avec leur conseiller ou avec notre nouvelle équipe d'experts en services bancaires aux PME au centre de contact en composant le 1 800 609-0086 pour discuter de leur situation personnelle.

Faites vos opérations bancaires d'une manière qui répond à vos besoins

De plus, nos clients propriétaires de PME peuvent utiliser les Services bancaires CIBC en direct pour entreprises , l'application Services bancaires mobiles CIBC , les Services bancaires intelligents CIBC pour PME et les services bancaires par téléphone accessibles en tout temps.





, , et les accessibles en tout temps. La présence virtuelle de la Banque CIBC offre à ses clients propriétaires de PME des façons sécuritaires et pratiques d'accéder aux renseignements sur leur compte, d'obtenir un net aperçu de leur comptabilité et de leur paie, de virer des fonds et de payer des factures, et ce, en ligne et en toute commodité. La Banque CIBC offre également un certain nombre de services internationaux, y compris le service Virement de fonds mondial CIBC pour PME , lequel permet aux PME d'envoyer de l'argent dans plus de 80 pays sans aucuns frais de virement.





, lequel permet aux PME d'envoyer de l'argent dans plus de 80 pays sans aucuns frais de virement. Les guichets automatiques bancaires de la Banque CIBC demeurent accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour permettre à ses clients d'accéder à leurs fonds et d'effectuer des opérations en tout temps.

Pour en savoir plus sur le soutien offert par la Banque CIBC pendant cette période, visitez le site Web sur la COVID-19 de la Banque CIBC.

