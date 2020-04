La Banque CIBC accepte les demandes pour le nouveau Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes dès le 9 avril

Un processus en ligne aide les propriétaires de PME à accéder au nouveau programme de prêts

TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: TORONTO, le 8 avril 2020 - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que son processus de demande entièrement numérique sera ouvert dès le 9 avril aux clients admissibles qui souhaitent avoir accès au nouveau Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, un programme de prêts de 25 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour les petites et moyennes entreprises canadiennes.

Les propriétaires d'entreprise qui font principalement affaire avec la Banque CIBC et qui sont inscrits aux services numériques peuvent présenter une demande par l'entremise des Services bancaires CIBC en direct pour entreprises Après l'approbation, les clients recevront un courriel de confirmation de la Banque CIBC, et le prêt de 40 000 $ sera déposé dans leur Compte d'opérations d'entreprise CIBC existant. L'ensemble du processus devrait prendre jusqu'à cinq jours ouvrables à compter de la date de soumission.

« Ce qui est ressorti de nos discussions avec les propriétaires de PME au cours de la dernière semaine, c'est le besoin urgent pour cette nouvelle source de financement. Nous sommes maintenant prêts à traiter les demandes afin d'aider nos clients à avoir accès rapidement au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME. Tous les entrepreneurs qui font affaire avec nous souhaitent que leur entreprise traverse cette période difficile afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs ambitions de croissance, et nous sommes à leurs côtés pour gérer la situation actuelle. »

Depuis l'ouverture d'un centre de soutien pour les PME dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des milliers de propriétaires d'entreprise ont déjà communiqué avec la Banque CIBC pour demander un report de paiements et recevoir des conseils sur la gestion de leur trésorerie à court terme.

Si vous avez des questions sur le processus de demande et les renseignements sur le prêt, consultez la page Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes - Foire aux questions de la Banque CIBC.

