La Baie d'Hudson et Équipe Canada dévoilent la collection officielle Tokyo 2020

La nouvelle collection soutient le programme de retour au sport d'Équipe Canada

TORONTO, le 10 août 2020 /CNW/ - Lundi, La Baie d'Hudson, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien ont dévoilé la collection Tokyo 2020 d'Équipe Canada, que les athlètes porteront aux Jeux olympiques et paralympiques de 2021. Le lancement soutient le programme de retour au sport d'Équipe Canada, alors que les athlètes se préparent pour leur long parcours vers les Jeux. La collection Équipe Canada, qui comprend les tenues des athlètes pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, le podium et le village des athlètes, est maintenant offerte en magasin et à labaie.com. La collection est devenue un symbole important de l'unité nationale, ses ventes soutenant les athlètes qui représentent le Canada sur la plus grande scène sportive du monde.

« En tant qu'habilleur officiel d'Équipe Canada, La Baie d'Hudson a compris d'elle-même le fort sentiment de patriotisme que ressentent nos athlètes canadiens lorsqu'ils portent leur uniforme officiel d'Équipe Canada », a déclaré Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d'Hudson. « En dévoilant la collection maintenant, notre objectif est d'inspirer les athlètes et les partisans à maintenir forts l'esprit et l'élan d'Équipe Canada et de soutenir nos athlètes qui souhaitent compétitionner à Tokyo l'été prochain. »



Fièrement conçue par l'équipe interne de La Baie d'Hudson, la collection de 26 pièces allie harmonieusement la mode classique et le style urbain dans le but d'offrir une collection tendance et résolument canadienne. Une nouveauté pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, la Compagnie de la Baie d'Hudson a collaboré avec Levi's®, la marque de jeans emblématique, pour concevoir des éléments clés que présenteront les tenues des cérémonies d'ouverture et de clôture.



Au cours des 14 dernières années, La Baie d'Hudson a eu une incidence considérable sur le soutien offert à l'Équipe olympique canadienne par l'intermédiaire de sa collection Équipe Canada. Grâce à son soutien continu, le Comité olympique canadien redistribuera 10 % du produit des ventes de la collection Tokyo 2020 d'Équipe Canada au programme de retour au sport d'Équipe Canada, qui a été mis en place plus tôt cette année.



« Il y a quelque chose d'assez spécial que je ne peux pas vraiment expliquer lorsqu'un athlète reçoit sa collection officielle d'Équipe Canada aux Jeux olympiques. C'est un symbole de fierté et d'honneur que de représenter son pays sur la plus grande scène », a déclaré Erica Wiebe, championne olympique et athlète titulaire d'une bourse de La Baie d'Hudson. « Une fois de plus, La Baie d'Hudson a fait un travail incroyable pour représenter le Canada par l'intermédiaire de sa collection. Puisqu'une partie du produit des ventes servira à soutenir le retour au sport d'Équipe Canada, j'encourage tout le monde à se procurer des vêtements de la collection et à les porter fièrement! »



Le sac à dos à rayures et la casquette de baseball rouge du village de la collection officielle Tokyo 2020 sont également mis en vente , et une partie du produit des ventes servira à soutenir l'Équipe paralympique canadienne. C'est la première fois que des articles de la collection officielle des Jeux paralympiques sont mis en vente pour les Canadiens.



« Le fait de participer aux Jeux paralympiques est l'aboutissement de tant d'années de travail acharné, de dévouement et d'engagement, et revêtir pour la première fois, à chacun des Jeux, l'équipement officiel d'Équipe Canada est vraiment l'un de ces moments où tout a un sens », a affirmé Katarina Roxon, championne paralympique de natation. « La Baie d'Hudson a créé une autre merveilleuse collection de vêtements pour nous, les athlètes. Nous ressentons une immense fierté à représenter le Canada et à afficher la feuille d'érable rouge et blanche, et nous sommes ravis de pouvoir porter ces vêtements aux Jeux paralympiques de l'été prochain. »



Tenue de la cérémonie d'ouverture de Tokyo 2020



D'une simplicité saisissante et basée sur la puissance des couleurs canadiennes que sont le rouge et le blanc et de la feuille d'érable, la tenue de la cérémonie d'ouverture d'Équipe Canada a été conçue en ayant à l'esprit la mode et le côté pratique. La veste à glissière de la cérémonie d'ouverture est rouge et affiche une feuille d'érable spectaculaire centrée au dos, avec 13 rayures représentant l'unité des 10 provinces et des 3 territoires du Canada. Elle est confectionnée en nylon léger et résistant à l'eau, et sera agencée à un t-shirt d'un blanc impeccable fait en jersey léger à séchage rapide pour assurer un grand confort. Le t-shirt présente une feuille d'érable fièrement affichée dans un cercle rouge sur la poitrine. Ces deux articles se porteront avec un jean Levi's® blanc 502™ à jambe fuselée pour les hommes et un jean 721™ à taille haute pour les femmes. Cet ensemble est également un prélude à la tenue de la cérémonie de clôture.



Les Canadiens peuvent acheter les vêtements de la cérémonie d'ouverture à labaie.com ( veste de la cérémonie d'ouverture, 125 $ // t-shirt de la cérémonie d'ouverture, 25 $ // jean blanc 502 Levi's ® de la cérémonie d'ouverture, 128 $ // jean blanc 721 Levi's ® de la cérémonie d'ouverture, 128 $

Tenue de podium de Tokyo 2020



Conçue exclusivement pour les athlètes, la tenue de podium s'inspire des vestes de sport classiques qui incarnent l'esprit d'équipe. La veste légère en tricot porte l'inscription « CANADA » en grosses lettres à points de chaînette au dos. La veste est agencée à un t-shirt en jersey à séchage rapide porté en dessous. Un pantalon d'entraînement orné d'un imprimé Canada inattendu au dos de la jambe complète la tenue.



Tenue de la cérémonie de clôture de Tokyo 2020

L'uniforme de la cérémonie de clôture rend hommage à Tokyo, la ville hôte avant-gardiste, d'une manière unique et artistique. La Baie d'Hudson a collaboré avec Levi's® sur la pièce maîtresse de la collection, une veste de style camionneur unisexe inspirée de la mode urbaine et des graffitis, qui célèbre l'inclusion et la neutralité de genre. Cette veste présente des imprimés et des mots-symboles inspirés de graffitis sur le devant et au dos, y compris les rayures emblématiques de La Baie d'Hudson, l'écusson officiel de l'Équipe olympique ou paralympique canadienne, l'écusson d'Équipe Canada, un drapeau canadien et l'inscription Canada. Le col affiche deux dates symboliques : 1964, l'année où Tokyo a accueilli les Jeux olympiques pour la première fois, et 2020 pour représenter l'année où les Jeux devaient avoir lieu. De plus, la veste porte l'écusson officiel de l'emblème de Tokyo 2020 et l'écusson à 13 rayures de la feuille d'érable. Pour montrer l'amitié entre le Canada et le Japon, la veste présente également l'inscription « Canada » en katakana, un syllabaire de la langue japonaise. Ce vêtement rend aussi hommage à Paris, ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.



La veste sera agencée à un t-shirt noir saisissant orné de la feuille d'érable affichée dans un cercle doré métallisé en hommage au succès d'Équipe Canada. Comme dans la tenue de la cérémonie d'ouverture, un authentique jean blanc Levi's® complète l'ensemble, qui est un clin d'œil au smoking canadien classique.



Les Canadiens peuvent dès maintenant se procurer les vêtements de la cérémonie de clôture à labaie.com (veste de camionneur unisexe Levi's® de la cérémonie de clôture, 198 $ // t-shirt de la cérémonie de clôture, 25 $).



La collection complète d'Équipe Canada est maintenant en vente dans les magasins La Baie d'Hudson au Canada et à labaie.com .



Facebook : @labaiedhudson

Instagram : @HudsonsBay

Mots-clics : #ÉquipeCanada #LBHmode



À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson utilisée sous licence.



À PROPOS DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN



Le Comité olympique canadien (COC) voit au succès de l'Équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. Fer de lance du mouvement olympique au Canada, le Comité olympique canadien travaille avec les fédérations nationales de sport pour préparer l'équipe en vue des Jeux olympiques, des Jeux olympiques de la jeunesse et des Jeux panaméricains. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année.



À PROPOS DU COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN



Le Comité paralympique canadien est un organisme sans but lucratif privé comptant 25 organisations sportives membres consacrées à consolider le mouvement paralympique. La vision du Comité paralympique canadien est d'être le meilleur pays paralympique au monde. Sa mission est de diriger le développement d'un système sportif paralympique durable au Canada pour permettre aux athlètes de monter sur le podium aux Jeux paralympiques. En soutenant les athlètes canadiens de haute performance ayant un handicap et en faisant la promotion de leurs succès, le Comité paralympique canadien inspire tous les Canadiens ayant un handicap pour qu'ils s'impliquent dans le sport grâce aux programmes offerts par ses organisations membres.

BUREAU DE PRESSE DE LA BAIE D'HUDSON :

Lauren Polyak

Directrice, Relations publiques

lauren.polyak@hbc.com

416-200-9823



Jessie Reed

Spécialiste, Communications

jessie.reed@hbc.com

416-434-1540



COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

Josh Su

Spécialiste, Relations publiques

jsu@olympic.ca

647-464-4060

COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Nicole Watts

Directrice, Relations publiques

nwatts@paralympic.ca

613-462-2700

TÉLÉCHARGEMENT : Des photos de la collection Équipe Canada sont accessibles pour un usage éditorial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225861/Sarah_Douglas_Kylie_Masse_Pierce_Lepage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1225862/COT_HBC_CBH_CPC_Logo.jpg

SOURCE Hudson's Bay