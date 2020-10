La 128e foire de Canton accueille des événements de jumelage en ligne pour améliorer l'efficacité des acheteurs et des exposants mondiaux

CANTON, Chine, 23 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'organisateur de la foire de Canton, le Centre chinois du commerce extérieur, en collaboration avec ses partenaires et les chambres de commerce étrangères, a lancé plusieurs événements virtuels de jumelage d'entreprises en France, en Ukraine, en Tanzanie et aux Émirats arabes unis, dans un effort pour créer des plateformes de communication en ligne afin d'améliorer l'efficacité pour les acheteurs et les exposants internationaux.

Les événements en ligne font partie d'un nouveau programme mis en place par la foire de Canton pour offrir aux fournisseurs et aux acheteurs des possibilités de comprendre en profondeur les offres et les demandes de chacun.

« Le coronavirus a considérablement perturbé les activités économiques et commerciales mondiales et, par conséquent, a creusé les écarts des chaînes d'approvisionnement internationales. La 128e foire de Canton a lancé un programme de rapprochement des entreprises en créant une plateforme de communication en ligne pour faciliter la recherche de partenariats commerciaux en Chine par les acheteurs mondiaux, lorsque les foires commerciales hors ligne sont extrêmement limitées », a déclaré Yu Yi, directeur général adjoint du bureau des affaires étrangères de la foire de Canton. « Nous voulons offrir aux entreprises chinoises et mondiales la possibilité de s'engager sur de nouveaux marchés internationaux. »

Les conférences virtuelles ont mis en relation près de 200 acheteurs de France, de Tanzanie, des Émirats arabes unis et d'Ukraine, avec 16 exposants de la foire de Canton, qui ont présenté leurs produits allant de l'électroménager, des matériaux de construction, des produits d'éclairage, des textiles aux machines et équipements matériels.

Parmi les invités de marque qui ont participé à l'événement en ligne figuraient Chen Ruhua, conseiller du bureau économique et commercial de l'ambassade en France, Xiaoqing SU-PELLEMELE, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, Thomas Badr Manakut, directeur principal du département des finances de la succursale parisienne de la Bank of China, et Zachy Mbenna, directeur exécutif par intérim de la Tanzania Private Sector Foundation.

De nombreux exposants participant à l'événement ont déclaré que le programme leur a ouvert un canal qui leur permet de promouvoir leurs entreprises et leurs produits auprès des acheteurs mondiaux, et d'atteindre les marchés cibles plus rapidement et plus efficacement.

Alexander Sainz, un acheteur français, a déclaré que l'événement « a rassemblé de nombreuses et excellentes entreprises chinoises qui ont apporté une variété de produits de qualité. » « Je suis très intéressé par de nombreux produits présentés lors de l'événement et je me réjouis d'explorer avec eux d'autres opportunités commerciales lors de la Foire de Canton dans les jours qui viennent », a-t-il ajouté.

« La Tanzanie a une population de près de 60 millions d'habitants, et il existe une forte demande de machines agricoles, de textiles et d'autres produits manufacturés en provenance de la Chine. En tant que membre de l'EAC et de la SADC, la Tanzanie dispose d'une grande capacité de marché et d'avantages géographiques », a déclaré Zachy Mbenna.

« La foire de Canton a joué un rôle important en aidant les entreprises tanzaniennes à se procurer des produits de haute qualité en Chine. Les présentations des exposants à cet évènement de jumelage des entreprises ont été brillantes, démontrant le charme unique de la Foire de Canton. Nous pensons qu'elle attirera sans aucun doute davantage d'acheteurs tanzaniens à la foire en ligne de Canton à l'avenir », a-t-il ajouté

Les événements de jumelage sont une tentative novatrice de cette foire de Canton pour aider les entreprises à explorer les marchés internationaux et à améliorer l'efficacité commerciale, en mettant en place une voie rapide pour les fournisseurs et les acheteurs afin de conclure des accords commerciaux pragmatiques.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1318939/20201023171919.jpg