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21.10.2026 06:37:00
L&T Technology Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
L&T Technology Services hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 51.67 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte L&T Technology Services 31.02 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30.40 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.80 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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