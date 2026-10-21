L&T Technology Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

L&T Technology Services hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 51.67 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte L&T Technology Services 31.02 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30.40 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.80 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch