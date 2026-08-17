L is B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

L is B hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 9.25 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei L is B noch ein Gewinn pro Aktie von 3.57 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 513.8 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 706.0 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch