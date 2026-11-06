L B Foster zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

L B Foster hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.400 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat L B Foster in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 168.0 Millionen USD im Vergleich zu 138.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch