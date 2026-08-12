L B Foster: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

L B Foster stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 USD gegenüber 0.270 USD im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.49 Prozent auf 138.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch