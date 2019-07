L'œuvre d'art Cover of Future stimule la sensibilisation aux changements climatiques à l'échelle mondiale

La présidente du conseil d'administration de HTD Media Joint Stock Company, l'artiste Nguyen Thi Kim Duc, a créé le tableau Cover of Future (Couverture de l'avenir) afin de relancer le combat planétaire contre les changements climatiques en illustrant leurs effets dévastateurs.

HÀ NAM, Vietnam, 5 juillet 2019 /CNW/ - Les scientifiques nous préviennent : dans une dizaine d'années seulement, des millions de gens seront exposés aux risques accompagnant les sècheresses, les inondations, la chaleur extrême et la pauvreté[1] causées par les changements climatiques. Cet avertissement a également été adressé haut et fort aux dirigeants mondiaux, aux maîtres bouddhistes et aux bouddhistes du monde entier lors de l'édition de 2019 de la fête de Vesak des Nations Unies, et ce, au moyen d'un tableau unique.

Pour son œuvre intitulée Cover of Future, l'artiste vietnamienne Nguyen Thi Kim Duc a utilisé de la soie vietnamienne traditionnelle, des aquarelles inspirées de Van Gogh, des traits doux, mais audacieux ainsi que des couleurs mornes et profondes pour peindre un arbre à l'agonie, partiellement submergé dans l'eau de mer. Ce tableau dépeint les conséquences dévastatrices des changements climatiques : un monde sans arbres verts, sans animaux et sans humains.

Ayant employé un style pictural simple, Mme Nguyen souhaitait que son œuvre d'art se propage « de cœur à cœur », transmettant ainsi son amour de l'environnement, pour faire écho aux propos du philosophe chinois Lao Tzu : « Les gens dépendent de la terre, la terre dépend de Dieu, Dieu dépend de la religion, la religion dépend de la nature ». Elle voulait aussi que les gens se rendent compte qu'ils doivent changer leurs habitudes et cesser de gaspiller et de polluer s'ils veulent sauver la planète.

En tout, 105 exemplaires de ce tableau ont été remis à des chefs d'État et à des maîtres bouddhistes de plus de 100 pays qui ont assisté aux célébrations du Vesak. Parmi eux figurent des maîtres bouddhistes tels que le professeur Phra Brahmapundit (Ph. D.), président du Conseil international pour la Journée du Vesak (ICDV), M. Nguyen Manh Hung, ministre de l'information et de la communication du Vietnam, Ryan Giggs, entraîneur de l'équipe nationale de football galloise, le premier ministre du Népal, le président du sénat du Bhoutan et Sang Ji Zha Xi, secrétaire général adjoint de l'Église bouddhique chinoise. Tous ont été très touchés et ont dûment reconnu la valeur du geste en recevant le tableau.

« Au moyen de Cover of Future, je veux rappeler aux dirigeants mondiaux qu'ils ont la responsabilité de préserver notre monde. En tant que décideurs, ils doivent prendre les devants dans cette lutte et faire savoir à leurs peuples respectifs qu'il leur incombe de protéger l'environnement et qu'il faut agir dès maintenant pour éviter que le monde s'éteigne. Je souhaite qu'ils accrochent cette image dans leur salon afin qu'elle leur rappelle quotidiennement leur devoir », a déclaré l'artiste Nguyen Thi Kim Duc.

À propos de l'artiste

Nguyen Thi Kim Duc est actuellement la directrice de l'institut des ressources humaines de HV Talent et la présidente du conseil d'administration de HTD Media Joint Stock Company. Elle a également fondé Butta, le premier réseau social pour la communauté bouddhiste au Vietnam.

La passion de Mme Nguyen pour l'environnement est le résultat de l'influence de son père. Ce dernier est l'auteur vietnamien bien connu Nguyen Son Dong, qui a écrit le célèbre roman Xu Doai May Trang ainsi que de nombreux poèmes vietnamiens. Mme Nguyen a dit que le poème de son père intitulé The Freshness To Life (La fraîcheur de la vie) a façonné sa passion pour la préservation du monde dans lequel vivent les humains.

« Sur un bloc de bois cet après-midi

Les gouttes de pluie étaient si petites

J'en ai eu le cœur blessé

Mais la forêt était si vaste

Comme l'immensité des gens

Joignez-vous à moi!

Pour la forêt sempervirente

La fraîcheur de la vie »

Extrait du poème The Freshness To Life (traduction libre)

Mme Nguyen espère que son œuvre Cover of Future sera considérée comme une œuvre phare pour notre environnement et la lutte contre les changements climatiques, et qu'elle sera vue dans le monde entier afin de promouvoir la protection écologique de notre planète au cours des années à venir.

[1] https://www.ipcc.ch/sr15/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943443/Artist_Nguyen_Thi_Kim_Duc.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/943444/Cover_of_Future.jpg

SOURCE HTD Media