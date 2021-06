L'équipe du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys nº 1 au 1 000 000 de KM Ensemble du Grand défi Pierre Lavoie

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Mobilisés et actifs, les membres du personnel, élèves, parents et amis du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) ont atteint un sommet en dépassant le quart de million de kilomètres parcourus lors de l'événement 1 000 000 de KM Ensemble, organisé par le Grand défi Pierre Lavoie. Il devient ainsi le centre de services ayant accumulé le plus grand nombre de kilomètres au Québec. Les membres du personnel et les élèves du CSSMB participent aux événements organisés par Pierre Lavoie, fondateur du 1 000 000 de KM Ensemble et du Grand défi Pierre Lavoie, et ce, depuis de nombreuses années.

DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS

Du 18 au 20 juin, la communauté du CSSMB a parcouru 290 418 kilomètres en pratiquant une activité sportive, soit plus de 7 fois le tour de la terre ! Ces kilomètres ont été accumulés grâce à la participation de 31 297 personnes inscrites dans l'une des 114 équipes du CSSMB.

C'est avec une grande fierté que Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB déclare : « Quel accomplissement ! Nos équipes-écoles, nos centres et nos services ont fait un travail incroyable durant toute l'année et en fin de course, elles ont tout de même repoussé leurs limites en bougeant et en encourageant les participants à pratiquer des activités physiques. Elles ont ainsi valorisé les saines habitudes de vie ».

« Je suis impressionné par l'engagement de tous les membres du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, qui ont fait bouger les élèves, les enseignants, les employés et les familles. Ils sont des visionnaires et des précurseurs, ils comprennent l'importance de l'activité physique dans le développement des jeunes, pour une société meilleure à venir. Ce n'est qu'un début : l'an prochain, nous irons encore plus loin ensemble! », affirme Pierre Lavoie.

RÉSULTATS

Les écoles, centres et services comptant le plus grand nombre de participants au 1 000 000 de Km Ensemble :

École Beaconsfield : 2353 participants (24 900 kilomètres)

École de l'Orée-du-Parc : 1552 participants (23 979 kilomètres)

École Jardin-des-Saints-Anges : 1423 participants (13 324 kilomètres)

École Sainte-Geneviève Ouest : 1316 participants et (2706 kilomètres)

Entrepreneuriat Marguerite-Bourgeoys : 1199 participants (21 910 kilomètres)

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec plus 11 500 employés investis dans la réussite de 72 000 élèves issus de près de 165 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

SOURCE Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys