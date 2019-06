L'équipe de PKFARE récompensée lors du Hackaton d'IATA pour avoir conçu l'API permettant d'utiliser au mieux le contenu de NDC d'Iberia

MADRID, 26 juin 2019 /PRNewswire/ -- PKFARE a été récompensée pour avoir conçu l'« API permettant d'utiliser au mieux le contenu de NDC d'Iberia » lors du Hackathon de l'IATA, une convention du commerce de détail appliqué à l'industrie aérienne qui s'est tenue le 24 juin à Madrid, en Espagne.

L'objectif du Hackathon de l'IATA consiste à trouver des solutions à la fois originales et novatrices pour développer le commerce de détail des compagnies aériennes par l'entremise d'API (interfaces de protocole d'application) de NDC (New Distribution Capability—Nouvelles capacités de distribution). Le hackathon comprend une phase préparatrice de recherche d'idées, une séance ininterrompue de codage et une présentation devant un jury constitué d'experts de l'industrie et de mentors.

En l'espace de 28 heures, le trinôme de PKFARE, la seule équipe œuvrant dans la technologie de l'offre de voyage originaire de Chine à avoir été sélectionnée, a conçu des fonctionnalités novatrices permettant de consulter et d'afficher l'intégralité des tarifs d'Iberia, de proposer un contenu détaillé et divers services complémentaires, comme l'accès aux salons, le Wi-Fi, des renseignements additionnels en matière de bagage, ainsi que des options d'assistance pour les personnes handicapées, qu'il s'agisse de fauteuils roulants ou de chiens guides d'aveugle, entre autres, et ce, en proposant une expérience conviviale.

« C'est probablement la première fois qu'une entreprise œuvrant dans la technologie de l'offre de voyage originaire de Chine est reconnue de la sorte pour l'intégration de contenu NDC. La méthode employée pour mettre en avant des offres centralisées et personnalisées constitue notre préoccupation principale », explique Jason Sui, vice-président principal et cofondateur de PKFARE. « Avec PKFARE, les compagnies aériennes peuvent recourir à l'IA et aux calculs décentralisés pour regrouper divers contenus liés aux voyages et accumuler des données d'achat et ainsi mieux modéliser et personnaliser leurs produits. »

L'accumulation du contenu de NDC de transporteurs pilotes comme American Airlines, Emirates et Finnair a permis à PKFARE de devenir l'un des plus importants agrégateurs chinois de contenu de NDC. PKFARE, qui se targue de proposer à ses partenaires l'accès au contenu de NDC le plus avant-gardiste et le plus facile à adopter, ambitionne de continuer à accroître la valeur ajoutée du contenu de NDC en ayant recours à des connexions et des solutions intelligentes, ce qui profitera aux acteurs internationaux de l'industrie du transport aérien et contribuera ce faisant au développement de l'écosystème du secteur.

À propos de PKFARE

Chef de file dans son domaine, PKFARE est une plateforme internationale de recherche, d'agrégation, et de présentation d'offres de voyage : billets d'avion, hôtels et hébergement, transport terrestre, activités, croisières et traversiers, et location de voiture. Grâce à son réseau international de vente et de distribution couvrant plus de 100 pays et régions et à sa capacité à accéder au contenu de plus de 600 compagnies aériennes et 800 000 hôtels, PKFARE propose ses services aux acteurs internationaux de l'industrie du voyage depuis 2014. Fort de sa technologie novatrice, d'un service à la clientèle multilingue irréprochable et d'un modèle de paiement multidevise, PKFARE a remporté plusieurs prix prestigieux et gagné la confiance de ses clients pour avoir su accroître les revenus et réduire les risques et coûts des acteurs internationaux de l'industrie du voyage. PKFARE s'efforce de répondre aux besoins de tous en matière de voyage et ambitionne de créer la solution la plus intelligente qui soit pour simplifier les déplacements de chaque voyageur. Pour en savoir plus, consultez le site www.pkfare.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/928407/PKFARE_award.jpg