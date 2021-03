L'équipe de hockey mineur de la Colombie-Britannique reçoit 100 000 $, de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, qui seront remis à un organisme de bienfaisance

Le don effectué au titre du grand prix bénéficiera à la Children's Health Foundation of Vancouver Island

OSHAWA, ON, le 21 mars 2021 /CNW/ - Les membres de l'équipe de hockey mineur Victoria Admirals, de la (C.-B.), sont les champions nationaux 2020-2021 de la cinquième saison de la Coupe des bonnes actions Chevrolet - ce programme responsabilise les équipes de hockey mineur, en les incitant à avoir des retombées importantes dans leur communauté, grâce à leurs bonnes actions. Chevrolet donnera maintenant 100 000 $ à l'organisme de bienfaisance choisi par l'équipe gagnante, la Children's Health Foundation of Vancouver Island. Ce don aidera des enfants présentant une déficience physique ou intellectuelle à atteindre leurs objectifs dans le domaine du sport, grâce à de l'équipement spécialisé.

« La Coupe des bonnes actions Chevrolet est l'un des moyens les plus importants que privilégie notre marque pour établir des liens avec les familles de hockey, a déclaré Laura Pacey, directrice de la marque Chevrolet au Canada. Malgré le fait que la conjoncture de l'année qui vient de s'écouler nous a empêchés de nous rassembler, l'évolution du programme se poursuit de plus belle; nous mettons l'accent sur des histoires puissantes et émouvantes de bienveillance et de dévouement envers la communauté, dans l'ensemble du Canada. »

Au cours d'une année où les idées ont triomphé des actions, les Victoria Admirals figuraient parmi les nombreuses équipes de hockey mineur réparties dans l'ensemble du pays à avoir « présenté » une idée de bonne action, capable d'avoir une incidence favorable directe sur leur communauté. Dans sa présentation par vidéo, cette équipe a décrit comment l'équipement de sport joue un rôle fondamental dans l'apprentissage des enfants et dans leur sécurité. L'équipe a été sélectionnée en raison de la créativité et de la faisabilité de son idée, ainsi que de l'incidence générale qu'elle aura sur la communauté.

Anna Warhurst, représentante des Victoria Admirals, a déclaré ce qui suit : « Cela a été très spécial de constater comment les joueurs avaient immédiatement établi des liens avec le programme; il a été encore plus spécial d'apprendre que notre équipe va apporter son soutien à un organisme extraordinaire, qui aide tant d'enfants sur l'île. »

On a reconnu la victoire des Victoria Admirals à l'échelle nationale hier soir, lors de la diffusion de la Soirée du hockey, au cours de laquelle on a souligné leur remarquable réalisation. Les membres de l'équipe ont eu toute une surprise lorsqu'on leur a livré leur trophée personnel à la maison. Une fois le nom de l'équipe gagnante révélé, des ambassadeurs du programme de Hockey Canada ont félicité personnellement chacun des joueurs lors d'une vidéoconférence. Ces ambassadeurs étaient Harnarayan Singh, du diffuseur national, et deux médaillées olympiques, Caroline Ouellette, quatre fois médaillée d'or, et Sarah Nurse, d'Équipe Canada, aussi médaillée d'or. La mairesse de Victoria, Lisa Helps, a aussi offert ses félicitations aux lauréats et a communiqué la bonne nouvelle aux membres de la Children's Health Foundation lors d'une vidéoconférence.

« Le soutien communautaire est notre atout le plus précieux, a affirmé la mairesse de Victoria, Lisa Helps, qui s'est jointe aux jeunes hockeyeurs et aux représentants de la Children's Health Foundation, lors d'une vidéoconférence. Nous remercions tous les membres de la communauté qui ont voté pour notre équipe et nous félicitons chaleureusement chacun des joueurs des Victoria Admirals. Vous avez inspiré les jeunes gens de votre entourage, vous les avez encouragés et vous avez eu une incidence favorable sur leur vie. Votre ville est fière des valeurs positives que vous personnifiez. »

Malgré une année marquée par la COVID, les idées ont triomphé des actions, alors que les équipes de hockey mineur de l'ensemble du Canada ont continué à suggérer des façons inspirantes de venir en aide à leur collectivité. Chevrolet est fière de graver le nom de chacun des joueurs des Victoria Admirals sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet et de poursuivre un programme qui inspire et responsabilise les joueurs de hockey mineur, en les incitant à faire de bonnes actions au sein de leur communauté.

