Léopold Beaulieu annonce son intention de prendre sa retraite de Fondaction

MONTRÉAL, le 14 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de l'Assemblée générale annuelle de Fondaction, M. Léopold Beaulieu, président - directeur général de Fondaction depuis plus de 23 ans, a déclaré avoir annoncé au conseil d'administration de l'entreprise son intention de quitter ses fonctions pour une retraite bien méritée.



« Notre pertinence n'a jamais été aussi importante et le temps ne pourrait être meilleur pour moi de laisser ma place à d'autres », a déclaré M. Léopold Beaulieu.



Alors que Fondaction atteint un actif net de 2,18 milliards de dollars provenant de l'épargne recueillie auprès de plus de 170 000 actionnaires, le fondateur de l'organisation a rappelé : « Nous étions les seuls, au moment du démarrage de Fondaction en 1996, à parler de développement durable. Pour faire face aux défis actuels et futurs, il faut mettre de l'avant les valeurs de notre organisation que sont le respect, l'intégrité, l'authenticité, l'engagement et l'audace, en soutien à notre raison d'être qui est celle de contribuer à un projet de société pour bâtir un avenir plus équitable, plus vert et plus prospère », a conclu M. Beaulieu.

Suite à cette annonce, le processus de nomination de la personne qui remplacera M. Beaulieu à la tête de Fondaction est amorcé. Conformément aux dispositions prévues, le conseil d'administration formera un comité de sélection chargé de recommander au conseil d'administration la nomination de la prochaine présidence - direction générale de Fondaction.

M. Beaulieu demeure en poste jusqu'à la prise de fonction de la personne qui lui succèdera.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 170 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME, parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.

