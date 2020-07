L'ère de la monnaie de précision est arrivée : Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) établit un partenariat avec le RBWC

Avec son système de monnaie souveraine en tant qu'actif basé sur l'IA, TCSA va changer la façon dont les pays mesurent la véritable valeur de l'argent.

PARIS et SHENZHEN, Chine, 9 juillet 2020 /CNW/ - Le Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) a organisé une cérémonie de signature virtuelle pour lancer son partenariat avec Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology Ltd. (TCSA) en tant que membre fondateur de sa technologie de monnaie souveraine pour les banques centrales du monde entier. M. Marc Uzan, directeur général du RBWC, et M. Adkins Zheng, directeur de l'algorithmique chez TCSA, ont participé à l'événement.

« Tous les pays du monde font face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. C'est précisément le moment où une nouvelle vision économique et un outil de gouvernance puissant sont les plus nécessaires », a déclaré Zheng. « TCSA est à la tête de la deuxième révolution des données grâce à la construction d'un noyau pour le monde des données - les "unités algorithmiques", qui modernisent la logique traditionnelle du trafic de données pour atteindre un nouveau niveau de logique causale à intelligence artificielle. Du fait de cette transformation, les données vont enfin venir en aide aux civilisations humaines aux niveaux les plus profonds de l'interaction sociale par l'entremise de la mesure de l'offre et de la demande monétaire en temps réel, ainsi que de l'innovation des politiques nationales, des systèmes sociaux et des mécanismes de gouvernance. Chaque gouvernement national disposera d'un moteur d'IA algorithmique personnalisé doté de capacités de surveillance financière et économique exceptionnelles, ce qui permettra une allocation précise des ressources à chaque échelon du pays. »

Le concept innovant de « monnaie souveraine en tant qu'actif » de TCSA va fondamentalement transformer le système actuel de « monnaie souveraine en tant que crédit ». Reposant sur de nouvelles théories économiques et monétaires, le système de monnaie souveraine en tant qu'actif à IA palliera les insuffisances des risques financiers à long terme de la monnaie souveraine en tant que crédit traditionnelle.

Avant même de lancer ce partenariat prometteur, TCSA bénéficiait déjà d'un énorme soutien de la part d'universitaires et de représentants gouvernementaux du monde entier. Le RBWC, qui partage la même vision, est également un organisme international sans but lucratif influent qui se consacre à aider les banques centrales à redéfinir leur architecture financière mondiale et leur système monétaire.

Ce partenariat entre TCSA et le RBWC s'inscrit dans le cadre du changement fondamental qui se déroule dans le monde entier, alors que de plus en plus de pays se rendent compte de la nécessité urgente de mettre en place des systèmes monétaires à IA qui puissent produire des résultats transparents et durables en termes de développement socioéconomique. À l'avenir, le RBWC et TCSA organiseront conjointement des webinaires sur le thème « Les fondements de la monnaie numérique : créer un système de monnaie souveraine en tant qu'actif ». D'autres solutions seront lancées lors de la conférence annuelle « Dialogue des continents », qui s'adressera aux dirigeants des banques centrales en octobre 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1212616/Thousand_Cities.jpg

SOURCE Thousand Cities