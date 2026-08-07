Kyushu Railway Company Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyushu Railway Company Un hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 USD gegenüber 0.370 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.87 Prozent auf 789.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 812.9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch