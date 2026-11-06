Kyushu Railway Company Un präsentierte Quartalsergebnisse

Kyushu Railway Company Un liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyushu Railway Company Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.01 Prozent zurück. Hier wurden 757.5 Millionen USD gegenüber 814.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch