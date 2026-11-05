Kyushu Railway Company legte Quartalsergebnis vor

Kyushu Railway Company lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37.54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38.80 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.45 Prozent auf 120.64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120.10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch