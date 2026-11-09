Kyushu Leasing Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kyushu Leasing Service gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 56.32 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38.92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8.89 Milliarden JPY gegenüber 8.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch