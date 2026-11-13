Kyushu Financial Group,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kyushu Financial Group, präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.11 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyushu Financial Group, 17.02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.74 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch