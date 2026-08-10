Kyushu Financial Group, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kyushu Financial Group, hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 29.60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31.08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 79.19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch