Kyungnong legte Quartalsergebnis vor

Kyungnong veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 232.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -174.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kyungnong im vergangenen Quartal 39.86 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyungnong 45.47 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch