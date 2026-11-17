KYUNGDONG CITY GAS hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1252.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 764.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 430.88 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288.82 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch