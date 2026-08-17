KYUNGDONG CITY GAS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KYUNGDONG CITY GAS präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1228.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 777.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 447.48 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 336.74 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch