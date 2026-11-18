Kyungdong City Gas hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1256.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -1086.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68.21 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 59.59 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch