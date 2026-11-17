Kyung-In Synthetic liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyung-In Synthetic die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 93.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kyung-In Synthetic ein Ergebnis je Aktie von 35.00 KRW vermeldet.

Umsatzseitig wurden 102.80 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kyung-In Synthetic 90.72 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch