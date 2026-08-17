Kyung-In Synthetic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kyung-In Synthetic stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 244.00 KRW, nach -45.000 KRW im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.58 Prozent auf 118.96 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100.33 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch