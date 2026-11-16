Kyung In Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kyung In Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1074.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 864.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kyung In Electronics im vergangenen Quartal 10.53 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyung In Electronics 10.35 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch